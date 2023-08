Nora Malaj: Sot mora lajmin që të lë pa frymë...

Nora Malaj ka ngritur shqetesimin per numrin e vogel te studenteve te regjistruar ne universitetet e shkencave ekzakte, cka sipas saj, po cenon rende cilesine dhe te ardhmen e mesimdhenies ne vend.

Leksioni i parë dhe lajmi i trishtë!

Lajmi i trishtë ishte sot se “14 studentë të regjistruar për fizikë, në të gjithë vendin”, Lajmi që të lë pa frymë . Krizë totale në fushën e mësuesisë , sidomos në shkencat ekzakte .

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Kam shumë kohë qe e kam paralajmëruar , pasi e gjithë strategjia e ndjekur për fushën e përzgjedhjes nga studentët në mësuesisë ishte tejet e gabuar që në kohën e zonjës Shahini . Pasi të dali në pension edhe ky brezë i përkushtuar i mësuesve të fizikë do vij momenti , shumë shpejt kur nuk do të kemi as laboratore dhe mësues fizike.

Kjo nuk është këmbanë alarmi vetëm për fushën akademike apo Ministrinë e Arsimit, po në qasjen time kjo është alarmante për të gjithë ne , shoqërinë shqiptare dhe intelelektualët e vendit.

Arsimi nuk është shoenzim për një qeveri , po investim! Drita e kuqe tashmë është ndezur ! Nuk ka vend për të thëne unë e thashë dhe si Pons Pilati, po laj duart nga problemi , por mendoj se duhet të ndërgjegjësohemi e të lëvizim

shumë shpejt , që orteku i cili po vjen të parandalohet . Se pari , Universitete dhe Institucionet Akademike në vend , publike dhe jo publike duhet të marrin masa dhe ta shohin të vêrtetën në sy , së dyti institucioni i Ministrisë se Arsimit , duhet t’i bëj nje skaner situatës dhe

të hartoj nje plan veprimi që të dali nga kjo qendje që po shkojnë deget e mësuesise drejt rënies së lire !

Nese nuk do të kemi studentë që do refuzojnë të zgjedhim degën e mësuesisë , ne të ardhmen , shumë shpejt , nuk do të kemi mësues të aftë , që nesër te kemi studente kandidatë per te studiuar ne fushat e ndryshme si mjekësia , informatika, fushat ekonomike dhe fushat e tjera .

Mendoj se duhet te jetë një çeshtje kombëtare dhe duhet të trajtohet si nevoje emergjente për brezat e ardhshem ! Është mundesia që te gjithe te kontribuojmë për të dalë nga kjo situatë tejet e vështirë në sektorinë e edukimit .

Shkollimi me cilësi është detyrim Kushtetues , ndaj duhet të shihet me prijoritet . Besoj te më e mira se jemi populli që investojme( nga ana e prinderve ) çdo gjë për mirëshkollimin e fëmijëve , ndaj duhet të veprohet shpejtë se nuk ka kohë.

2.Leksioni i parë !

Sot ishte dita e parë e leksionit të parë ne lenden e Psikologjisë së Edukimit . Ishte emocion i veçantë , pasi pas dy vitesh filluan leksionet në auditor . Kursi është ne vitin e dyte bachelor , në psikologji . Ajo

që më emocionoi ishte se për herë te parë kishte me shumë djem sesa vajza . Dhe se pothuajse të gjithë djemtë e kishin fakultet të dyte . Kjo po

që ishte gjeja më e bukur që kam hasur gjatë ketyre viteve . Niveli bashkebisedimit nuk ishte horizontal , por kishe mundësi të dialogoje dhe të krijoje një horizont pritje dhe njohje shumë miqësorë .

Ishte një ore e hapur , orjentuese , ku

studentët u njohen me programin e lëndes , me silabuset, me kreditet dhe me të gjitha proceduar që do të zhvillohen gjatë këtij semesri .

Pyetja që më beri të mendohesha gjatë është perse e keni zgjedhur ketë degë dhe përse te Mesdhetari ?

Përgjigjet që më thanë ishin mbresëlenëse . Po ajo që më goditi fort ishte rrefimi i Kaltrës , vajzës së brishtë me një qartësi të madhe . Ajo rrëfeu sesi në moshën 16- vjeçare , fati jo i mirë bëri që ajo të pësoj një tragjedi të madhe . Mamaja i ndërron jetë dhe jeta për të sakaq u tjetërsua . Ra në depresion të thelle , aq të madh , saqë askush nuk e gëzonte . Jetonte sikur ishte në mes dy botëve , një reale , që thjeshtë hante me zor dhe ne menyrë mekanike dhe tjetra virtuale , vetëm

me kujtimet e nenes dhe objektet e saj . Situata u bë alarmante dhe babai , që është dhe heroi

i saj dhe gjyshja , mbeshtetja me e fortë , vendosën ta çonin te psikologu . Teksa Kaltra rrëfen ndjen se i mbushen sytë me lot , me mundohet ta përmbaj veten . Ne të gjithë ne auditor e dëgjojme tere sy e vesh dhe ndjekim me vemendje cdo moment të rrëfimit të saj . Kaltra vazhdon, ditët e para nuk

kisha shumë ndryshim , po pas nje muaji filloi

pêrmiresimi dhe dalëngadalë cdo gjë filloi

të kthehej në gjendje normale . Ky ishte momenti kur Kaltra tha : “ une do vazhdoj për psikologji që të ndihmojë njerëzit të dalin nga errësira ku hynë ne situata të vështira që ua ofron jeta !”

Pasi mbaroi rrefimin e falenderoj për mënyrën sesi e solli ngjarjen e rëndë me të cilën është perballur në jetë dhe ju drejtova auditorit e u thashe kjo degë që keni zgjedhur kërkon shumë perkushtim , dashuri dhe shumë orë studimi , se nesër do të keni fatet e njerëzve ne dorë . Mos harroni se do vi nje ditë , shumë shpejtë , që psikologu apo këshilluesi social

do të behet si mjeku i familjes , domosdoshmëri për të ndihmuar njerezit që te dalin nga buco nero ( vrimat e zeza ) kur bien në depresion apo nuk përballen dot me realitetin .

Teksa kisha lenë auditorin dhe isha larguar nga Universiteti Mesdhetar , në vetdijen time ndjeva sesa misionare është detyra e pedagogut apo mesuesit . Punon me njerëz , te cilet kanë histori të ndryshe dhe që t’i motivosh duhet t’i njohësh , t’i ofrosh dije duke mos i paragjykuar por duke i orjetuar drejt rrugês së dijes . Në fund edhe nëse të del ndonje pike loti kur të rrefejnë pjesë te dhimbshme të jetës , mos ki turp as droje , se para tyre behesh më njerëzore dhe sociale .

E rëndêsishme është ta duash punën që bënë !

Faleminderit Kaltra dhe ju studente ! E filluam vitin me këmbë të mbarë , duke lëmuar shpirtin dhe mprehur mendjen !

Jam e bindur që do jemi nje skuadër avangard !

Sot ishte ditë mbresëlenëse ! Bekuar ju dhe prindërit tuaj !