Ndihmojnë tretjen dhe lehtësojnë fryrjen, zbuloni tre lloje çajrash të shkëlqyer për shëndetin e zorrëve
Shëndeti i zorrëve është çelësi i mirëqenies së përgjithshme dhe mënyrat natyrale për të ruajtur shëndetin e zorrëve po bëhen gjithnjë e më popullore. Ndër zgjidhjet më të thjeshta dhe më efektive janë çajrat bimorë.
Kamomili, mentja dhe xhenxhefili nuk janë vetëm pije të preferuara relaksuese, ato ndihmojnë tretjen, lehtësojnë fryrjen dhe qetësojnë stomakun e shqetësuar.
Tre lloje çaji për shëndetin e zorrëve
Çaji si ai i mentes, kamomili dhe xhenxhefilit mund të qetësojnë traktin tretës dhe në mënyrë indirekte të ndihmojnë florën të balancohet.
Mentja dhe kopra zvogëlojnë gazrat dhe dhimbjet e barkut, kamomili ka një efekt të lehtë anti-inflamator, xhenxhefili përmirëson tretjen. Erëzat si shafrani i Indisë dhe kanella kanë efekte të provuara antimikrobike dhe anti-inflamatore në zorrë.
Kurkumina nga shafrani i Indisë po hulumtohet edhe për trajtimin e kolitit. Nuk është keq t’i përdorni ato në gatim më shpesh. Hudhra dhe rigoni janë antiseptikë natyralë. Bimë të ndryshme gjithashtu kontribuojnë në mikrobiomë përmes polifenoleve që fermentohen nga bakteret.
Më poshtë shpjegojmë se si këto tre lloje çaji kanë një efekt pozitiv në shëndetin e zorrëve dhe stomakut.
1. Çaj kamomil
Kamomili njihet për vetitë e tij qetësuese, por edhe për ndihmën me problemet e tretjes, mund të lehtësojë dhimbjet e barkut, të zvogëlojë fryrjen dhe të ndihmojë në relaksimin e muskujve të zorrëve.
Kamomili në formën e çajit përdoret për dhimbje dhe dhimbje stomaku, kundër diarresë, për qetësimin, trajtimin e hemorroideve dhe mastitit.
Kjo është arsyeja pse përfshihet në përbërjen e shumë çajrave kundër problemeve të ndryshme të shkaktuara nga tretja e vështirë, për të lehtësuar problemet me stomakun, gastritin, ulcerat, fryrjen, belbëzimin, pagjumësinë dhe çrregullime të tjera.
Kamomili gjithashtu ka efekte antibakteriale, anti-inflamatore (anti-inflamatore) dhe mbrojtëse në të gjithë trupin.
Vetitë medicinale të kamomilit janë të njohura që nga kohërat e lashta. Është një nga më të mirat për trajtimin e inflamacionit të lëkurës dhe mukozave. Në mjekësinë popullore, konsiderohet si një ilaç për të gjitha sëmundjet.
Falë vajit esencial të azulenit, polifenoleve dhe flavonoideve që përmban, ai shfaq efekte anti-inflamatore dhe antiseptike. Jepet për trajtimin e djegieve, plagëve, ulcerave, ekzemës së ndryshme, për klizma, për mbylljen dhe shpëlarjen e organeve gjenitale, zonave të djegura, syve, hundës, veshëve, gojës…
2. Çaj me xhenxhefil
Çaji i xhenxhefilit stimulon tretjen dhe nxit lëvizjen e zorrëve, gjë që mund të ndihmojë në rregullimin e lëvizjeve të rregullta të zorrëve. Vetitë e tij natyrale anti-inflamatore qetësojnë traktin tretës dhe zvogëlojnë fryrjen.
Në mjekësinë tradicionale, është përdorur për shekuj me radhë për të lehtësuar të përzierat, gazrat dhe dispepsinë. Çaji i xhenxhefilit stimulon prodhimin e lëngjeve dhe enzimave tretëse, të cilat mund të përmirësojnë efikasitetin e tretjes së ushqimit.
Gjithashtu ndihmon në lehtësimin e të përzierave, qofshin ato të përziera në mëngjes, të përziera gjatë udhëtimit apo shqetësime pas një vakti të rëndë. Nutricionistët theksojnë se xhenxhefili është një aleat i shkëlqyer për lehtësimin e ndjenjës së rëndesës pas një vakti, pasi stimulon sekretimin e enzimave tretëse.
Në të njëjtën kohë, çaji i xhenxhefilit është shumë i lehtë për t’u përgatitur, thjesht zhytni xhenxhefilin e freskët në ujë të ngrohtë.
3. Çaj menteje
Çaji i mentes njihet si çaji më i mirë për tretje sepse relakson muskujt e sistemit gastrointestinal dhe lehtëson kalimin e ushqimit nëpër zorrë. Nutricionistët shpesh e rekomandojnë atë për sindromën e zorrës së irritueshme (IBS), dispepsinë dhe fryrjen e barkut.
Menta përdoret si një ilaç i këndshëm, i butë dhe i padëmshëm për qetësimin, kundër gazrave, fryrjes dhe dhimbjeve të barkut, kundër tretjes së vështirë.
Në fakt, mentja parandalon formimin e gazrave në zorrë dhe në këtë mënyrë largon të gjitha shqetësimet dhe shqetësimet. Kjo është e rëndësishme për njerëzit me dispepsi, diarre, dhimbje barku, erë të keqe të gojës… Kur gatuani fasule dhe lakra, meqenëse janë ushqime që treten me vështirësi, rekomandohet të përdorni mentën si erëz në fund të gatimit dhe si çaj pas vaktit.
Mentja përfshihet në çajrat për tëmthin, rregullon sekretimin e tëmthit, lehtëson ankesat e shkaktuara nga prania e gurëve në fshikëzën e tëmthit.
Jepet kundër formave të lehta të diarresë, sepse përmban tanine. Vaji i nanës ka veti të dobëta anestetike dhe një aromë të këndshme e freskuese, prandaj përdoret edhe kundër të përzierave dhe të vjellave.