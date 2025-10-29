U akuza për kultivim droge, reagon Belina Pupa
Lajmifundit / 29 Tetor 2025, 22:12
Showbiz
Belina Pupa ka ndarë me ndjekësit e saj në Instagram një moment reflektimi lidhur me akuzat për kultivim lëndësh narkotike në Australi.
Ajo publikoi një foto gjatë stërvitjes, ku shfaqet me buzëqeshje të qetë dhe mesazhin:
“Situata ka pasë ngarkesën e vet, por koha është treguesi më i mirë!”
Me këtë, Belina duket se ka dashur të përcjellë një mesazh force dhe durimi, duke treguar se, pavarësisht vështirësive, koha tregon se çfarë ka vërtet rëndësi.