U akuza për kultivim droge, reagon Belina Pupa

Lajmifundit / 29 Tetor 2025, 22:12
Showbiz

U akuza për kultivim droge, reagon Belina Pupa

Belina Pupa ka ndarë me ndjekësit e saj në Instagram një moment reflektimi lidhur me akuzat për kultivim lëndësh narkotike në Australi.

Ajo publikoi një foto gjatë stërvitjes, ku shfaqet me buzëqeshje të qetë dhe mesazhin:

“Situata ka pasë ngarkesën e vet, por koha është treguesi më i mirë!”

Me këtë, Belina duket se ka dashur të përcjellë një mesazh force dhe durimi, duke treguar se, pavarësisht vështirësive, koha tregon se çfarë ka vërtet rëndësi.

U akuza për kultivim droge, reagon Belina Pupa

