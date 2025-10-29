LEXO PA REKLAMA!

Vizita në Paris, Rama dhe bashkëshortja e tij priten për darkën zyrtare nga presidenti Macron

Lajmifundit / 29 Tetor 2025, 21:56
Politikë

Vizita në Paris, Rama dhe bashkëshortja e tij priten për

Kryeministri Edi Rama ka ndarë pamje nga mbërritja e tij në rezidencën presidenciale, pallatin Elysee, për darkën me Presidentin francez Emmanuel Macron.

Nga videoja e postuar në Facebook nga kryeministri, ai shfaqet i shoqëruar nga bashkëshortja e tij, Linda Rama dhe pritet me përqafime në hyrje të pallatit Elysee nga çifti presidencial i Francës, Emmanuel dhe Brigitte Macron.

 

