Kosovë/ Operacion i madh antidrogë në Prishtinë, ndalohet shoferi i kamionit me 200 kg lëndë narkotike
Një person është arrestuar në rajonin e Prishtinës pasi në kamionin që ai po drejtonte janë gjetur dhe sekuestruar mbi 200 kilogramë substancë narkotike.
Sipas njoftimit zyrtar, me urdhër të Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës është arrestuar S.J., i dyshuar për kryerjen e veprës penale “Blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope ose analoge”.
