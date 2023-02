Këto janë shenjat e Horoskopit më inteligjente

Binjakët

Kjo shenjë e zodiakut është gjithmonë duke mësuar. Ata gjithmonë gjejnë mënyra të ndryshme për të marrë më shumë informacione ose duke kërkuar në internet, në libra, revista, ose nga të tjerët.

Ata udhëhiqen nga planeti i Mërkurit, i cili është simbol i të gjitha lajmeve, komunikimeve, kërkimeve dhe thashethemeve. Pra, mos u habitni nëse shoku juaj i lindur në këtë shenjë di gjithmonë gjithçka për të gjithë.

Ata janë të shoqërueshëm, gazmorë, lozonjarë, mjeshtër të komunikimit dhe do të jenë gjithmonë një hap përpara jush. Personaliteti i Binjakëve është i adaptueshëm dhe gjithmonë vigjilent, gjë që kontribuon në eksperimentalizmin dhe aftësinë e tyre për të arsyetuar mirë dhe për të mësuar shpejt.

Virgjëresha

Kjo shenjë punëtore, e besueshme, perfeksioniste drejtohet gjithashtu nga Mërkuri, planeti i komunikimit dhe i të menduarit. Virgjëreshat priren të mësojnë gjithçka lehtësisht, madje edhe detajet më të vogla, dhe kanë një nivel praktik inteligjence që i bën ata të shkëlqyeshëm në dhënien e këshillave.

Lista e aftësive të tyre mendore nuk mbaron as me kaq. Energjia e Virgjëreshës është shumë e ngjashme me marrjen e një burimi parësor për të kryer një detyrë të vështirë. Çdo gjë që ata mësojnë, ata duhet ta kuptojnë vetë ose duhet të dinë pse dikush arriti në atë përfundim të veçantë. Prisni që Virgjëresha të njohë çdo rrezik, ajo thjesht nuk i lë asgjë rastësisë.

Gaforrja

Gaforret pëlqejnë të mësojnë, janë të dhembshur dhe të kujdesshëm. A ju tregon kjo ndoshta diçka për inteligjencën e tyre emocionale? Absolutisht!

Njerëzit e lindur nën shenjën e Gaforres kombinojnë intuitën dhe ndjeshmërinë emocionale me një natyrë dinake, kjo u shërben atyre jo vetëm në jetën e përditshme, por kryesisht në të gjitha çështjet që lidhen me emocionet.

Ata mund të kenë sukses në biznes sepse kuptojnë se si të ofrojnë dhembshuri dhe mirëkuptim që kolegët thjesht nuk mund t’i rezistojnë. Ata janë të shkëlqyer në leximin e njerëzve dhe për t’iu përgjigjur ndjenjave të të tjerëve.

Prisni që miku juaj Gaforrja të jetë mjeshtër në plotësimin e nevojave emocionale të të gjithëve, ky është një tregues i inteligjencës së lartë emocionale që asnjë shenjë tjetër e zodiakut nuk mund ta krahasojë.

Shigjetari

Çfarë duhet të presësh nga shenja e zodiakut të sunduar nga planeti më i mirë, Jupiteri? Megjithëse mund të përparojë lehtësisht në shkollë dhe studime, Shigjetari ende preferon të fitojë njohuri përmes përvojave mbresëlënëse sesa të ulet në shtëpi me një libër.

Pjesëtarët e kësaj shenje priren të jenë të pavarur, mendimtarë të lirë, por nuk e refuzojnë bukurinë e kërkimit dhe racionalitetit. Në fakt, dëshira e tyre për të kërkuar të vërtetën shpesh i shtyn ata të shkojnë shumë për njohuri dhe informacion.

Për shembull, një Shigjetar që dëshiron të mësojë një gjuhë të re mund të udhëtojë në një vend tjetër për të mësuar nga vendasit.

Prandaj, njerëzit me këtë shenjë nuk ulen të lexojnë libra, atyre u pëlqen të vënë në praktikë gjithçka që kanë mësuar.

Peshorja

Miqve tuaj të lindur nën shenjën e Peshores ndoshta u pëlqen të lexojnë, vizitojnë rregullisht të gjitha ekspozitat e mundshme, muzetë lokalë, kinematë apo sallat e koncerteve.

Inteligjenca pa bukuri nuk e tërheq vëmendjen e tyre, kjo është arsyeja pse të gjitha këto vende pasurojnë imagjinatën e tyre dhe u japin atyre një bazë njohurish për një sërë temash të ndryshme.

Duke qenë se kjo shenjë e zodiakut udhëhiqet nga Venusi, planeti i dashurisë dhe bukurisë, Peshorja është një shenjë e lidhur me artin dhe muzikën. Ata kanë një dhunti për inteligjencë që manifestohet përmes krijimtarisë, si për shembull një zotërim i lehtë i teorisë së muzikës ose artit pamor.

Të theksojmë gjithashtu se kjo shenjë është një bashkëbisedues i talentuar, çka do të thotë se nuk është kurrë e mërzitshme me ta.