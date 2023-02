U plagos në aksident, reagon efektivja Anisa Kostani: Gjarpri është mirë...

Efektivja e policisë Anisa Kostani, e cila u përfshi në një aksident pak ditë më parë Tiranë, ka reaguar në rrjetet sociale.

Kostani ka falënderuar ata të cilët janë shqetësuar për gjendjen e e saj, ndërsa nuk e ka kursyer ironinë për komentuesit të cilët e pyesnin “si është gjarpri”.

“Ju falenderoj teper per cdo mesazh pozitiv, ju falenderoj te gjitheve qe mu gjendet prane; ishit te shumte.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Ndersa ju te tjerve qe shpalosni talentin shpellar neper komente, gjarpri eshte me mire se kurre, nen kujdesin e familjareve te mi dhe nuk e kam per obligim te pyes paraprakisht miqte e mi a kane patente me vete. Shendet!”, shkruan ajo.

Kostan u aksidentua me makinë në zonën e Kopshtit Botanik në Tiranë, ndërsa ishte pasagjere në mjet.

27-vjecarja pësoi lëndime në trup dhe u transportua në spitalin e Traumës ku po merr mjekim të specializuar.

Kujtojmë se drejtuesi i mjetit ku udhëtonte Kostani, River Durra, u ndalua nga policia, dhe rezultoi se lëvizte pa leje drejtimi.