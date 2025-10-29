LEXO PA REKLAMA!

Forcat e NATO-s rrëzojnë një dron misterioz pranë bazës ushtarake amerikane në Estoni

Lajmifundit / 29 Tetor 2025, 21:48
Bota

Forcat e NATO-s rrëzojnë një dron misterioz pranë bazës

Forcat e NATO-s kanë rrëzuar një dron misterioz pranë një baze të përdorur nga trupat amerikane në Estoni, më pak se 30 milje larg kufirit me Rusinë.

Më 17 tetor dy dronë u pikasën pranë Kampit Reedo, ku ndodhet Regjimenti i 7-të i Kalorësisë, Skuadroni i 5-të i ushtrisë amerikane. Njëri prej tyre u godit dhe u rrëzua me një pushkë kundër dronëve, ndërsa i dyti arriti të largohej.

“Aleatët pikasën dronë që po fluturonin në afërsi të menjëhershme të bazës ushtarake të Brigadës së 2-të të Këmbësorisë në orën 16:30 të datës 17 tetor, njëri prej të cilëve u rrëzua me pushkë kundër dronëve”, zbuloi zëdhënësja e Forcave të Mbrojtjes të Estonisë, Liis Vaksmann.

Ekipet ushtarake dhe policore kërkuan për rrënojat e dronit, por nuk arritën t’i gjejnë ato. Incidenti ndodh në një kohë kur po shtohen thirrjet për një qëndrim më të ashpër të NATO-s ndaj shkeljeve ruse.

Muajin e kaluar, tre avionë rusë MiG-31 hynë në hapësirën ajrore të Estonisë mbi Gjirin e Finlandës dhe qëndruan aty për rreth 12 minuta.

Estonia, e konsideruar si një nga anëtaret më të cenueshme të NATO-s  strehon trupa amerikane dhe britanike si pjesë e forcës së parandalimit të aleancës. Ministri i Jashtëm, Margus Tsahkna, tha se NATO duhet të jetë e gatshme të ndërpresë dhe të rrëzojë çdo aeroplan që shkel hapësirën ajrore të aleatëve.

“Mesazhi duhet të jetë i qartë: ‘Shkeljet e ardhshme do të marrin përgjigje, përfshirë, nëse është e nevojshme, ndërprerjen dhe rrëzimin e avionëve pushtues’. Kjo nuk ka të bëjë vetëm me mbrojtjen e kufijve të Estonisë, kjo ka të bëjë me mbrojtjen e kufijve të NATO-s”, tha ai.

