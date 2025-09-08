LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

VIDEO/ Sulm me armë zjarri në stacionin e autobusëve në Jerusalem, 4 të vdekur dhe 11 të plagosur

Lajmifundit / 8 Shtator 2025, 10:38
Bota

VIDEO/ Sulm me armë zjarri në stacionin e autobusëve në

Të paktën katër persona u konfirmuan të vdekur në një sulm me armë zjarri në një stacion autobusi në Jerusalem sot, sipas shërbimeve të emergjencës.

Të paktën 11 persona u plagosën , tre prej tyre rëndë, sipas Eli Bin, drejtorit të përgjithshëm të MDA-së.

Më herët, policia njoftoi se dy autorët u neutralizuan në vendngjarje dhe sulmi po hetohet, sipas një deklarate të policisë. Nuk është e qartë në këtë kohë nëse katër viktimat e njoftuar nga autoritetet izraelite përfshijnë edhe autorët e të sulmit që u neutralizuan në vend.

Sipas informacioneve nga mediat izraelite, autoritetet po hetojnë incidentin dhe e konsiderojnë të rëndësishme faktin që ishte një sulm terrorist.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion