“Hallka më e dobët e shtetit, diplomacia ekonomike”!/ Rama: Kontributi i ambasadorëve thuajse inegzistent
Kryeministri Edi Rama ka vënë theksin e tij në punën dhe impenjimin e Shqipërisë në rrugën drejt anëtarësimit drejt BE-së teksa ka falënderuar dhe grupin e punës të ngritur për ndërveprimin e negocatorët europianë.
Ndër të tjera, shefi i qeverisë nuk ka lënë pa kritikuar dhe pjesën e diplomacisë ekonomike të Shqipërisë duke shtuar se kjo është hallka më e dobët në diplomacinë shqiptare.
“Dua të theksoj se është e domosdoshme që shërbimi ynë të zhdërvjellësohet që shërbimi ynë të jetë një pikë referimi për talentet dhe për vajzat dhe djemtë që kanë dije dhe kanë ambicie për t’i shërbyer Shqipërisë, dhe nga ana tjetër të rrisë kapacitetin për të shkuar përtej rutinës së përditshme.
Dua të veçoj këtu shembullin pozitiv i cili duhet të jetë në frymëzim për të gjithë, qasjen e Ministrisë së Jashtme në raport me shërbimin të gjithë procesit të punës për formësimin e trupës në ambasadën tonë në Bruksel pranë komisionit dhe për punën me komisionin.
Nga ana tjetër dua të vë theksin tek domosdoshmëria për të forcuar më tej punën tonë si shërbim diplomatik në rajon në funksion të mbajtjes dhe rritjes së intensiteti të komunikimit, jo thjesht me qeverisë por me të gjithë aktorët dhe faktorët politikë apo institucional dhe shoqërorë sepse për sa i përket rajonit ne kemi interesat më të mëdha strategjike dhe detyrimin që të jemi promotorët më të vendosur të paqes dhe stabilitetit në të gjithë këtë lagje të Europës.
Nuk dua të bëj një listë të të gjitha angazhimeve që Shqipëria ka pasur dhe aktualisht ka apo synon të ketë në tryezat e institucioneve ë ndryshe ndërkombëtare, por dua të theksoj një moment historik dhe sfidues që është ai i organizimit të samitit të NATOS-s në Shqipëri në vitin 2027. Pra faktikisht më pak se 2 vite nga sot.
Në Shqipëri të rimblidhen të gjithë udhëheqësit e BE-së plus një numër tjetër udhëheqësish nga Europa dhe nga Amerika. Kjo është arritur tani ne duhet të përmbushin siç duhet të gjitha pritshmëritë që janë nga ana e Shqipërisë, dhe t’i tejkalojmë ato duke e shfrytëzuar ketë moment që Shqipëria mund të shkëlqejë botërisht.
Një element kyç që mbetet hallka më e dobët e punës dhe shërbimit tonë diplomatik është diplomacia ekonomike, roli i përfaqësive tona është i dobët, përjashto raste shumë specifike që lidhen me vullnetin e ndonjë ambasadori, kontributi është thuajse inegzistent. Është bërë dhe një konferencë e dedikuar për angazhimin e përfaqësive tona diplomatike, por rezultate lënë shumë për të dëshiruar, ndërkohë që ky aspekt duhet te jetë prioritare dhe që t’i themi gjërat sic janë, qeveria këtu në Tiranë ua ka lehtësuar punën jashtëzakonisht”, tha Rama.