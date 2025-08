“Të ngrish për t’u ringjallur”/ Kompania gjermane ofron të ruajë trupin pas vdekjes për 200 mijë dollarë, 1 mijë persona bien dakort

Një startup në Gjermani ka zgjuar vëmendjen globale me një ofertë të pazakontë: për 200 mijë dollarë, ata ofrojnë shpresën për jetë pas vdekjes. Ideja? Trupi juaj do të “ngrijë” në një temperaturë ekstreme prej -196°C, me besimin se në të ardhmen shkenca do të mund ta rikthejë atë në jetë.

Sapo një person ndërpret jetën biologjike, trupi i tij vendoset menjëherë në një depozitë me azot të lëngshëm, duke u ruajtur në një gjendje të “pauzuar biologjikisht”. Qëllimi është që organet, truri dhe qelizat të mbeten të paprekura deri në një kohë kur teknologjia dhe mjekësia të kenë avancuar mjaftueshëm për t’i “rindezur”.

Deri më tani, afro 1,000 persona kanë firmosur për këtë “udhëtim në të ardhmen”, duke përdorur siguracionin e jetës për të mbuluar tarifën marramendëse.

Megjithatë, suksesi i kësaj praktike mbetet spekulativ. Nuk ka asnjë provë shkencore që ringjallja biologjike do të jetë ndonjëherë e mundur. Por kjo nuk i ndalon entuziastët të besojnë dhe të investojnë në shpresën për të kapërcyer kufijtë e vdekjes.

Një ide që për disa është fantashkencë, për të tjerë është një investim në të ardhmen.