Lajmifundit / 29 Tetor 2025, 21:11
Ish-banorja e ‘Big Brother VIP Kosova’ përfundon në spital

Ish-banorja e “Big Brother VIP Kosova”, Anisa Veseli, ka përfunduar në spital pas xhirimeve intensive për klipin e saj të ri muzikor.

Xhirimet u zhvilluan në ambiente të hapura gjatë natës dhe përfshinin skena në ujë, duke krijuar një efekt dramatik për klipin.

Burime pranë produksionit bëjnë me dije se kushtet e ftohta dhe puna deri në orët e vona ndikuan që Anisa të ftohej rëndë.

Vetë këngëtarja ka ndarë me ndjekësit një Story nga spitali, ku shihet me serum në dorë dhe mbishkrimin: “Gjendja sot.”

