Hagë, dëshmia e Rubin: Dënimi i Thaçit dhe të tjerëve do të ishte një tragjedi për Kosovën dhe drejtësinë ndërkombëtare
Ish-ndihmës sekretar i Shtetit të SHBA-së, James Rubin, ka komentuar procesin gjyqësor që po zhvillohet në Hagë ndaj ish-presidentit Hashim Thaçi dhe ish-krerëve të tjerë të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
Në një intervistë për Atlantic Council, Rubin ka thënë se lutet që Gjykata Speciale të mos nxjerrë një vendim dënues, pasi një gjë e tillë do të ishte e tmerrshme për Kosovën dhe do të kishte pasoja afatgjata për drejtësinë ndërkombëtare.
Ai theksoi se një dënim pa prova do të përbënte një njollë të rëndë për sistemin juridik ndërkombëtar dhe do të dëmtonte gatishmërinë e ardhshme për krijimin e tribunaleve të ngjashme.
“Lutem që kjo të mos ndodhë. Kjo do të ishte një tragjedi e vërtetë për njerëzit që luftuan dhe shumë prej tyre dhanë jetën për liri, për përfaqësuesit e miliona shqiptarëve të Kosovës që të shpallen fajtorë pa asnjë provë… do të ishte një njollë e tmerrshme për sistemin ndërkombëtar juridik. Dhe mendoj se do të dëmtonte për një kohë të gjatë gatishmërinë për të krijuar ndonjëherë sërish një tribunal ndërkombëtar si ky,” tha Rubin.
Rubin, i cili ka shërbyer si zëdhënës i Departamentit të Shtetit gjatë viteve të luftës në Kosovë, kujtoi se ka punuar ngushtë me Presidentin Joe Biden dhe Sekretarin e Shtetit Antony Blinken, por tani ndjehet i lirë të flasë hapur për këtë çështje.
Rubin gjatë dëshmisë në Hagë në shtator, përmendi shumë gjëra që pasqyronin realitetin e luftës së pastër të UÇK-së