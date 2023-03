Tentoi ti arratiset policisë, shqiptari kapet me 6 pako kokainë në hotel

Një shqiptar është kapur duke dalë nga një hotel në Itali me 6 pako me lëndë narkotike.

Mediat italiane shkruajnë se ngjarja ka ndodhur të premten, rreth orës 17:30 në një hotel në Marina Centro.

Sipas raportimeve mesohet se ka qene sjellja e tij dyshimtë tërhoqi vëmendjen e policiëve, të cilët e ndaluan.

Gjatë kontrollit fizik, oficerët gjetën dhe ia morën nga dora 6 pako me lëndë narkotike. Pesha e tyre ka qenë rreth 3 gramë.

Policia tashme e ka derguar shqiptarin ne paraburgim per perballje me drejtesine nderkohe qe mesohet se kane nisur hetimet per te zbardhur aktivitetin e tij kriminal dhe bashkepunetoret e mundshem.