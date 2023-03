Berisha mbledh Këshillin Kombëtar, dy variantet që po diskutohen për kandidatët

Ish-kryeministri Sali Berisha mblodhi sot Këshillin Kombëtar. Teksa zhvilloi një komunikim për mediat, Berisha u ndal edhe tek vendimi për vulën, duke u shprehur se kryeministri Edi Rama u përpoq që opozita të mos futet në zgjedhje.

Dy janë variantet që po diskutohen për kandidatët e Primareve. Mësohet se varianti i parë që po diskutohet është ai i përsëritjes së 6 Marsit 2022, kur kandidatët demokratë dolën nën siglën e koalicionit Shtëpia e Lirisë me Partinë e Lirisë.

Ndërsa varianti i dytë që është hedhur për diskutim, por që gëzon mbështetje më të vogël është ai që kandidatët e primareve të dalin si të pavarur dhe të mbështeten nga forcat opozitare.

Kjo pritet të vendoset gjatë mbledhjes së sotme të këshillit kombëtar.

Gjatë takimit të sotëm Berisha u shpreh se porositi strukturat që të aktivizohen më shumë në këtë kohë, dhe se se revolucioni paqësor nuk do të ndalet.

Berisha: Revolucioni ynë nuk do të ndalet, PD do kthehet në forcën më të fuqishme të këtij vendi

Pas këtij vendimi ka patur në forume diskutime të frytshme, të hapura. Në kryesinë e PD-së, grupin parlamentar, sot me të gjithë kandidatët dhe natyrisht është Këshilli Kombëtar ai që do të marrë vendimet përfundimtare.

Por në të gjitha këto diskutime mund të ju informoj se ka mbizotëruar me përgjegjësi të plotë tërësisht vendosmëria për të marrë pjesë në zgjedhje dhe për të fituar zgjedhjet. Mos harroni, qëllimi i Edi Ramës, por ç’është e vërteta e kam këtu dokumentin me shkrim, edhe i guvernatores Kim ka qenë shkatërrimi i PD-së, në mënyrë tekstuale po ju them.

Por ne nuk kemi ndërmend, ne kemi ndërmend të kthehemi në forcën më të fuqishme të këtij vendi, në forcën qeverisëse të këtij vendi, në lokomotivë siç kemi qenë të zhvillimit dhe integrimit të saj në BE. Dhe ne ekzistojmë dhe do të ekzistojmë sa kohë që shqiptarët të ruajnë idealet e lirisë, shqiptarët të besojnë se me mundin, djersën e tyre në këtë vend të bekuar mund të ndërtojnë të ardhme, gjithnjë e më të mirë.

Pra nuk ka patur, ju them këtu ju, asnjë mendim tjetër përveç pjesëmarrjes dhe këtë unë e vlerësoj shumë, qoftë të kandidatëve, qoftë të drejtuesve të tjerë. Por pjesëmarrja në zgjedhje është aspekt jashtëzakonisht i rëndësishëm.

Por aspekti i dytë është, ne duhet ti qëndrojmë dhëmb për dhëmb këtij armiku të egër të shqiptarëve. Ne duhet ti dalim zot Shqipërisë, duhet ti shkurtojmë kohën e qeverisjes Edi Ramës, kryetar i një organizate kriminale më të rrezikshme në Europë. Ne duhet të angazhohemi në të gjitha metodat e luftës me mosbindje civile, paqësore dhe metoda të tjera duke i faktuar atij se do të na ketë përballë gjer në largimin e tij nga skena politike si një kufomë e vërtetë politike që është sot.

Këto detyra të vështira të mëdha, komplekse, i përmbushin dhe do të mund ti përmbushin vetëm misionarët. Dhe ju, anëtarët, simpatizantët tanë sot janë misionarë. Misionarë për shpëtimin e vendit, misionarë për të ndaluar këtë rrokullisje në honet e historisë që ka sot Shqipëria. Një vend që në 8 vite humbet 35 % të popullatës, me këto ritme pas 16 vitesh nuk do të ekzistojë më. O sot o kurrë ti dalim zot dhe ne do ti dalim zot.

Por kjo kërkon secili një bilanc personal pune. Çdonjëri nga demokratet, demokratët të përpiqet, të sakrifikojë dhe ju garantoj se sot i kemi bërë, do i bëjmë një shërbim shumë më të madh të Shqipërisë se sa 1991. ’91 ishte një ortek Europian, diktaturat ranë njëra pas tjetrës, kure tani kemi narko shtetin, i cili nëse ne nuk e luftojmë pa kompromis, Edi Rama mund të vazhdojë shitje votash, blerje votash edhe 20 vite.

Ndaj dhe pa humbur durimin. Me të drejtë ka demokratë që thonë, s’po bëjmë gjë. Ka të tjerë që thonë pse mblidhemi? Jo revolucioni paqësor është paqësor, por historia ka faktuar dhe provuar dhe çdo njeri që dëshëron i them të lexojë, se revolucionet paqësore janë 2 ose më shumë herë se sa ato të dhunës, dhe ne i mbetemi besnik këtij parimi.

Ne do të vazhdojmë gjer në rrëzimin e këtij pushteti, revolucionin paqësor.