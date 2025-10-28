Shtyhet seanca ndaj Metës/ Kryemadhi: Kompania amerikane pagoi faturat në emër të LSI. Puç ndaj familjes sime
Seanca ndaj Ilir Metës është shtyrë sërish për shkak të mungesës së avokatit të Monika Kryemadhit.
Pas daljes nga GJKKO ish-deputetja Monika Kryemadhi foli për mediat lidhur me hetimin, duke u shprehur se kanë dalë emrat e kompanisë amerikane që kanë paguar fatura në emër të LSI-së në SHBA. Ajo pretendon se nuk ka patur autorizim zyrtar nga Kryesia e LSI për pagesat e faturave.
Kryemadhi thotë se nxjerr në pah grushtin e shtetit, apo puçin ndaj familjes së saj. Ajo theksoi se do të zbardhet skema e famshme e gjuetisë së shtrigave e iniciuar nga Yuri Kim.
Duke folur për mediat Kryemadhi tha:
“Sot kemi kompanitë që kanë paguar faturat në emër të LSI-së, kjo nxjerr në pah grushtin e shtetit, apo puçin ndaj familjes sime dhe rrethit tim shoqëror. Një kompani amerikane ka paguar për LSI-në në një kompani amerikane për lobim. Që nga ky moment akuzat për lobim ngarkojnë me faj kompaninë dhe sistemin financiar të SHBA-ve, që ka pranuar të paguhen para në emër të një partie politike shqiptare. Edhe pagesat nëse janë bërë duhet të kenë autorizimin zyrtar nga Kryesia e LSI. Do zbardhet edhe skema e famshme e gjuetisë së shtrigave e iniciuar nga Yuri Kim”.
Avokati i Ilir Metës Kujtim Cakrani thotë se:
“Ka patur letër porosi në SHBA vazhdon për çështjen e lobimit. GSIS kishte marrë një pagesë nga një biznesmen që nuk ka as firmë as vulë nga Meta. Ne nuk na shqetëson letërporosia si provë, por fakti që organi i procedurës ka përfunduar hetimet dhe vazhdon hetimet sot në seancë paraprake”.