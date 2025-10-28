Në kërkim ndërkombëtar si pjesë e organizatës që trafikonte lëndë narkotike, arrestohen dy vëllezërit në Manzë
Policia e Durrësit, në bashkëpunim me Interpol Tiranën, ka finalizuar me sukses operacionin e koduar “Brothers”, duke vënë në pranga dy vëllezër të shpallur në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet italiane.
Ata akuzohen nga Gjykata e Breshias si pjesë e një organizate kriminale që merrej me trafikimin e lëndëve narkotike.
Njoftimi i Policise
Finalizohet operacioni i koduar “Brothers”, për kapjen e 2 shtetasve në kërkim ndërkombëtar.
Kapen dhe arrestohen me qëllim ekstradimin në Itali, 2 vëllezër të akuzuar nga Gjykata e Breshias, si pjesëtarë të një organizate kriminale që trafikonte lëndë narkotike.
Si rezultat i kontrolleve të kryera bazuar në informacionet e siguruara në rrugë operative, nga strukturat e Drejtorisë Vendore të Policisë Durrës, dhe i shkëmbimit të informacioneve me Interpol Tiranën, u finalizua operacioni policor i koduar “Brothers”, për kapjen dhe arrestimin me qëllim ekstradimin në Itali, të shtetasve:
Ergis Hoxha 32 vjeç dhe Arbin Hoxha, 34 vjeç, banues në fshatin Manzë.
Këta shtetas ishin shpallur në kërkim ndërkombëtar pasi Gjykata e Breshias, Itali, i akuzon për veprat penale “Organizata kriminale” dhe “Trafikimi i lëndëve narkotike”.
Interpol Tirana do të kryejë procedurat në bashkëpunim me Interpol Romën, për ekstradimin e 2 vëllezërve, në Itali.