Lajmifundit / 28 Tetor 2025, 09:44
Bota

Tjetër tërmet i fortë godet Turqinë Perëndimore

Një tërmet me magnitudë 4.8 të shkallës Rihter ka goditur mëngjesin e së martës rajonin perëndimor të Turqisë, sipas të dhënave të konfirmuara nga institucionet sizmologjike dhe të rishikuara nga një sizmolog.

Epiqendra e tërmetit është regjistruar në koordinatat 39.186° gjerësi veriore dhe 28.293° gjatësi lindore, në një thellësi prej vetëm 7 kilometrash, gjë që e bën lëkundjen të ndjeshme në sipërfaqe.

Sipas raportimeve, tërmeti u ndje më fort në zonat pranë Sındırgı, që ndodhet rreth 12 kilometra në lindje-juglindje të epiqendrës, si dhe në qytetin Balıkesir, rreth 62 kilometra në veri-perëndim, me një popullsi prej afro 238 mijë banorësh.

Lëkundjet janë regjistruar në orën 07:54 (10:54 me orën lokale), dhe kanë zgjatur vetëm disa sekonda, por kanë shkaktuar panik mes banorëve që ndodheshin në shtëpi apo ambiente pune.

Ky ishtë tërmeti i dytë brenda pak orësh, pasi një tërmet edhe më i fuqishëm, me magnitudë 6, tronditi të njëjtën zonë rreth orës 23:00.

Autoritetet turke u kanë bërë thirrje qytetarëve të ruajnë qetësinë dhe të ndjekin udhëzimet e mbrojtjes civile në rast të pasgoditjeve. 

