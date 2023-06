Nga Shqipëria ikën 500 mijë persona, emigracioni po shpopullon trevat shqiptare në Ballkan

Shqiptarët janë populli që emigrojnë më shumë. Në vetëm 9 vite 500 mijë shqiptarë nga Shqipëria kanë ikur nga vendi i tyre.

Por edhe shqiptarët e Kosovës janë larguar, pasi janë të paktën, 264 mijë persona. Gjithashtu nga Maqedonia e Veriut pjesa dërmuese e 160 mijë personave që emigruan janë shqiptarë.

Këto janë pamjet e vitit 2015 kur nisi një fluks për të ikur nga Shqipëria. I njëjti fenomen ndodhi edhe në Prishtinë. Por edhe në qytetet shqiptare në Maqedoni.

Instituti për Studime Ekonomike Ndërkombëtare i Vjenës ka publikuar raportin e fundit për emigrimin nga Ballkani Perëndimor ku përllogariti se nga 2010 deri në vitin 2019 janë larguar 1.5 milionë qytetarë ku në krye qëndron Shqipëria me gjysmë milioni.

(tabela) Raporti thekson se ka emigracion nga çdo grupmoshë, por në Shqipëri emigrojnë në masë edhe personat me nivel të lartë arsimi. Faktor themelor është varfëria, por sociologia Marsida Simo shikon edhe shkaqe te tjera.

“Do doja ta bëja me një ndarje në tre etapa. Pas 90’ si një emigracion me karakter politik për shkak të mos stabilitetit politik në vendin tonë. Do doja ta ndaja në periudhën e dytë në 2000-2010, me një karakter ekonomik dhe pas 2010 me një karakter socio-psikologjik. Shkaqet kryesore është në tërësi e gjithë kjo frymë pesimiste që shkaktohet për shkak të mos stabilitetit ekonomik, për shkak të mos gjetjes së një pune, por edhe të hapësirave të tjera për të gjetur veten të rinjtë, sepse arsimi nuk është çështja vetëm sa efektive është por edhe sa mund ti çojnë njerëzit këto njohuri në tregun e punës”, shprehet ajo.

Gjithashtu edhe rrjetet e krijuara të diasporës ndikojnë, pasi ofrojnë informacion dhe burime që lehtësojnë emigrimin.

“Po të bëjmë një sondazh më të shpejtë duke marrë familjet tona, secili prej nesh ka një emigrant dhe besoj se pjesa më e madhe e emigrantëve na shtyn edhe ne drejt emigrimit, pra nuk ndodh e kundërta. Edhe pse ata kanë vuajtur dhe kanë problemet e tyre me shokun kulturor sërish e kanë gjetur veten qoftë kjo edhe me punësimin dhe të ardhurat bazike që këtu në vendin tonë kryesisht për pjesën më të madhe mungojnë.”

Shteti Qytetarë

Shqipëria 498 875 mijë

Kosova 246 540 mijë

Maqedonia e Veriut 160 633 mijë

Serbia 351 730 mijë

Mali i Zi 22 080 mijë