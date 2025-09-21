LEXO PA REKLAMA!

Mbante në banesë armë zjarri automatike, arrestohet në flagrancë 50-vjeçari në Sarandë

Lajmifundit / 21 Shtator 2025, 11:35
Aktualitet

Mbante në banesë armë zjarri automatike, arrestohet në

Operacioni i koduar “Dishat”, i finalizuar nga shërbimet e Komisariatit të Policisë Sarandë ka çuar në arrestimin e një shtetasi 50-vjeçar, i cili mbante të fshehur në banesën e tij një armë zjarri automatike. Gjatë kontrollit të ushtruar në fshatin Dishat, janë sekuestruar edhe një karikator dhe 15 fishekë.

Njoftimi i policisë

Në vijim të punës së pandërprerë për evidentimin dhe goditjen e rasteve të armëmbajtjes pa leje, me qëllim parandalimin e ngjarjeve kriminale që mund të ndodhnin nga përdorimi i tyre, shërbimet e Komisariatit të Policisë Sarandë, konkretisht ato të stacionit të Policisë Konispol, bazuar në informacionet e siguruara në rrugë operative, organizuan dhe finalizuan me sukses operacionin policor të koduar “Dishat”.

Si rezultat i këtij operacioni, u arrestua në flagrancë shtetasi:

* H. L., 50 vjeç, banues në fshatin Dishat, Konispol.

Gjatë kontrollit të ushtruar në banesën e tij, shërbimet e Policisë gjetën dhe sekuestruan, në cilësinë e provës materiale, 1 armë zjarri automatike dhe 1 karikator me 15 fishekë.

Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Sarandë, për veprime të mëtejshme.

