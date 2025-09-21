"Vrau 8 qen, Gjykata e Lartë në Greqi shpall pensionistin fajtor, dënim me burg dhe gjobë
Gjykata e Lartë Administrative e Greqisë ka konfirmuar një dënim prej 5 muajsh burg dhe një gjobë ndaj një pensionisti nga Larisa, i cili në gusht të vitit 2013 vrau në mënyrë brutale tetë këlyshë të sapolindur dhe keqtrajtoi një tjetër.
Ngjarja, e cila tronditi opinionin publik, ndodhi kur pensionisti, pas veprimit të tij, i vendosi këlyshët në një qese plastike dhe i hodhi në një përrua, duke i fshehur nën disa gurë. Pronari i nënës së këlyshëve e denoncoi rastin, dhe pas hetimeve, policia zbuloi se tetë këlyshë kishin ndërruar jetë ndërsa një tjetër arriti të shpëtohej.
Përveç dënimit të tij penal, autoritetet bashkiake vendosën gjithashtu një gjobë për çdo akt të keqtrajtim të kafshëve. Në fillim, pensionisti u dënua me 18 muaj burg, por ai apeloi, dhe ky dënim u reduktua në 5 muaj me kusht, duke i anuluar gjithashtu gjobat penale. Ai argumentoi se po ndiqej dy herë për të njëjtën vepër, por pretendimet e tij u hodhën poshtë nga gjykatat administrative dhe më pas nga Këshilli i Shtetit.
Gjyqtarët theksuan se dënimi i tij penal ishte tejet i butë dhe se gjoba ishte e domosdoshme si një masë ndëshkuese administrative, por gjithashtu si një mjet për të parandaluar incidente të ngjashme në të ardhmen.
Gjykata konfirmoi se gjoba është në përputhje me Kushtetutën greke dhe me Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut, pavarësisht problemeve financiare të autorit. Ky rast ka nxitur diskutime mbi ndëshkimet për krimet ndaj kafshëve dhe mbi nevojën për një sistem më të ashpër për të mbrojtur kafshët nga keqtrajtimi dhe abuzimi. Ky vendim shërben si një paralajmërim për ata që mendojnë se mund të kalojnë pa ndëshkim veprime të tilla brutale.