Violina e Einsteinit nga viti 1894 del në ankand, ja sa pritet të shitet
Një violinë e vitit 1894, që dikur i përkiste Albert Ajnshtajnit, do të shitet për deri në 300,000 paund në një ankand që do të mbahet në Gloucestershire, Angli, më 8 tetor. Ky instrument është një nga disa objekte historike që kanë qenë në pronësi të një prej shkencëtarëve më të njohur në histori. Ankandi do të organizohet nga shtëpia e ankandeve Dominic Winter në South Cherney.
Në përzgjedhjen e objekteve që do të dalin në shitje, përveç violonçelit, janë gjithashtu një shalë biçiklete dhe një libër filozofie që Ajnshtajni ia kishte dhuruar një miku të tij në vitin 1932. Chris Albury, një ekspert i objekteve historike, shprehu emocionin e tij për këtë ankand dhe theksoi rëndësinë e këtyre sendeve. Violina Zunterer, që është e njohur për dimensionet e saj, besohet të jetë blerja e parë e Ajnshtajnit.
Të gjitha këto objekte u dhanë në fund të vitit 1932 mikut të Ajnshtajnit, fizikantit tjetër Max von Laue, dhe pas kësaj, Ajnshtajni emigroi në Amerikë për t’i shpëtuar rritjes së antisemitizmit dhe nazizmit në Gjermani. Njëzet vjet më vonë, von Laue ia dhuroi sendet një të njohure dhe admirueseje të Ajnshtajnit, Margarete Homrich. Tani, stërmbesa e saj po i ofron këto sende për shitje.
Një violinë tjetër që iu dha Ajnshtajnit si dhuratë kur ai mbërriti në SHBA në vitin 1933, kishte kaluar në ankand më herët në Nju Jork, duke arritur çmimin e 516,500 dollarëve (370,000 paund) në vitin 2018. Kjo ngjarje tregon se interesi për sendet që kanë qenë në pronësi të Ajnshtajnit vazhdon të jetë i lartë mes kolektorëve dhe adhuruesve të historisë. Të gjitha këto zhvillime tregojnë se marrëdhënia midis arteve dhe shkencës, sidomos në kontekstin e figurave të njohura, është një temë e vazhdueshme për interesin publik.