Grabitën vilën e biznesmenit italian dhe morën 300 mijë euro, arrestohet dhe shqiptari tjetër (EMRAT)
Një tjetër shtetas shqiptar është arrestuar pasi pas dhunimit të një biznesmeni italian. Të ndaluarit e mëparshëm janë Klodjan Cesku 31-vjeç dhe Arsild Memaj 21-vjeç, të dy shtetas shqiptar.
Sipas burimeve, arrestimet u bënë mes Trentos dhe Milanos, ndërsa më herët ishin kapur dy prej tyre.
Ai shoqërohej nga bashkëpunëtori i katërt i dyshuar i bandës, i cili, megjithatë, u akuzua vetëm në gjendje të lirë. Ende mungon plaçka prej 300 mijë eurosh e grabitur, në cash dhe bizhuteri ari të vjedhura nga kasaforta e murit e çmontuar.
Grabitja u krye në vilën e biznesmenit itlaian Eugenio Gallizioli, një sipërmarrës i njohur tekstili dhe pronar i Manifatture Lombarde, nga Trentino, natën midis 7 dhe 8 tetorit.
Andrea de Bertolini, avokati i Galliziolit, komentoi:
“Ky është një rezultat i rëndësishëm, padyshim për shkak të ekspertizës dhe shpejtësisë së Karabinierëve në hetimin e tyre. Ne besojmë se të gjithë grabitësit do të identifikohen së shpejti përfundimisht dhe shpresojmë që mallrat e vjedhura tani do të rikuperohen. Gallizioli falënderon hetuesit për profesionalizmin e tyre”.
Sipas hetuesve, ata janë një grup kriminal shumë i aftë, i mësuar me planifikimin e krimeve të ngjashme. Një nga burrat e arrestuar punonte në një kantier ndërtimi jo shumë larg shtëpisë së Galliziolit. Gjatë hetimit, u sqarua edhe metoda me të cilën grabitësit hynë në vilë, përmes një dritareje.
72-vjeçari u kap në gjumë dhe u mbajt rob për më shumë se katër orë në vilën e tij në Via Falzolgher në Trento, midis San Bartolomeo dhe Villazzano. Me armë zjarri dhe me një thikë në fyt, viktima u detyrua të tregonte vendin e fshehjes së kasafortës në dhomën e ndenjes.
Kur Gallizioli refuzoi të jepte kombinimin e kasafortës, dy nga hajdutët u larguan me makinën “Skoda Octavia Sedan” të biznesmenit drejt kantierit të ndërtimit, ku njëri prej tyre po punonte dhe vodhën pajisjen (mullirin) hapëse për kasafortën, informon media italiane.
Pas grabitjes ata braktisën mjetin e biznesmenit, Ndërkohë që pamjet e kamerave të sigurisë ndihmuan në hetime. Gjuetia për plaçkën e grabitur është ende duke u zhvilluar, për ta rikuperuar.
Klodjan Cesku u dërgua në burgun Spini di Gardolo, Arsild Memaj në burgun e Milanos dhe i treti i arrestuar në Verona, të gjithë në pritje të gjyqit.