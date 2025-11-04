LEXO PA REKLAMA!

Emri/ Lëvizte me armë zjarri në qytetin e Lushnjës, arrestohet 33-vjeçari

Lajmifundit / 4 Nëntor 2025, 11:42
Aktualitet

Emri/ Lëvizte me armë zjarri në qytetin e Lushnjës,

Shtetasi Enrik Çela është arrestuar në Lushnjë, pasi lëvizte i armatosur në qytet.

Sipas uniformave blu, 33-vjeçari, u ndalua në lagjen “Loni Dhamo”, ndërsa iu gjetën dhe sekuestruan një armë zjarri pistoletë automatike, së bashku me një krehër me 11 fishekë.

Njoftimi:
Finalizohet operacioni policor i koduar “Operacionalja 72”.

Kapet nga Drejtoria e Forcës së Posaçme Operacionale një shtetas që lëvizte me armë zjarri me vete, në qytetin e Lushnjës.

Si rezultat i informacioneve të siguruara për një shtetas që lëvizte i armatosur në Lushnjë, shërbimet e Drejtorisë së Forcës së Posaçme Operacionale të Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit, në kuadër të operacionit “Operacionalja 72”, lokalizuan dhe kapën në lagjen “Loni Dhamo” shtetasin E. Ç., i cili mbante me vete një armë zjarri pistoletë automatike, e cila u sekuestrua me cilësinë e provës materiale, së bashku me një krehër me 11 fishekë.

Në përfundim të veprimeve procedurale, specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Lushnjë arrestuan në flagrancë shtetasin E. Ç., 33 vjeç, banues në Lushnjë, për veprën penale “Prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve dhe municionit luftarak”.

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë së Fierit, për veprime të mëtejshme.

