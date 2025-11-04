I mori jetën 13 personave përfshirë 5 fëmijëve të tij, ndërron jetë në burg vrasësi më famëkeq në historinë amerikane
George Banks, i njohur si një nga vrasësit më të mëdhenj në masë në historinë amerikane, ka ndërruar jetë në moshën 83-vjeçare, në burgun shtetëror të Phoenix në Pennsylvania, pas një beteje me kancerin e veshkave, njoftoi Dr. Janine Darby e Montgomery County.
Banks kaloi 43 vjet pas hekurave, pas masakrës së vitit 1982 në Wilkes-Barre, ku vrau 13 persona, përfshirë pesë fëmijët e tij, të moshave nga një deri në gjashtë vjeç. Ngjarja u konsiderua nga autoritetet si një nga vrasjet më të rënda masive në SHBA.
Sipas gjykatës dhe raporteve të kohës, Banks kishte konsumuar alkool në një festë dhe më pas mori armën duke hapur zjarr ndaj familjes së tij në shtëpi. Viktimat përfshinin:
Pesë fëmijët e tij;
Katër nënat e fëmijëve të tij;
Tre të tjerë, përfshirë një 7-vjeçar, një 11-vjeçar dhe një adoleshent.
Pas masakrës në shtëpi, Banks u vesh me uniformë ushtarake të gjelbër dhe u nis në rrugë. Ai qëlloi edhe ndaj katër adoleshentëve të tjerë, duke vrarë një dhe plagosur një tjetër. Më pas, ai vodhi një makinë dhe shkoi në Heather Highlands Trailer Park, ku u gjetën trupat e djalit të tij dhe nënës së tij, si dhe të nënës së saj dhe një kushëri të saj.
Ai më pas vizitoi shtëpinë e nënës së tij, duke thënë: “I kam vrarë. I kam vrarë të gjithë.” Pas një përplasje katër-orëshe me policinë, Banks dorëzoi veten, shkruan The Sun.
Ai do të ishte përballur me dënimin me vdekje, por gjykatat shtetërore e bllokuan këtë vendim duke vendosur se nuk ishte mendërisht kompetent, dhe u dënua me burgim të përjetshëm.