Çfarë ndodhi me të? Mevlani përfundon në spital
Ish-konkurrenti i “Për’puthen”, Mevlan Shaba, ka shqetësuar ndjekësit e tij pas një postimi të fundit në “Instagram”. Ai shihet në spital me serum në dorë.
Mevlani ka ndarë një foto në “Instastory”, ku shihet me një infuzion, por nuk ka dhënë detaje të tjera mbi gjendjen e tij shëndetësore.
Ai ka shkruar vetëm: “Më mirë do bëhet”, duke u munduar disi të qetësojë ndjekësit dhe të afërmit e tij.
Nga ana tjetër, Mevlani jeton një jetë më të qetë me partneren e tij, Ornelda, dhe vajzën e tyre, Mei.
Pas periudhës së famës, ai është fokusuar më shumë te familja dhe ndjekësit kanë qenë të shqetësuar për shëndetin e tij.