Google merr gjobën prej 102 milionë eurosh, zbulohet shkaku

Autoriteti Antitrust Italian ka gjobitur kompanitë Alphabet Inc., Google LLC dhe Google Italy me 102 milionë euro. Sipas Autoritetit, përmes sistemit operativ Android dhe dyqanit të aplikacioneve Google Play, Google mban një pozitë dominuese që i lejon asaj të kontrollojë hyrjen e zhvilluesve të aplikacioneve tek përdoruesit përfundimtarë.

Tre në 4 përdorues kanë Android

"Në Itali 3 në 4 përdorues kanë një telefon Android dhe Google është një operator i një rëndësie absolute, në një nivel global, në kontekstin e të ashtuquajturës ekonomi dixhitale, pasi ajo ka forcën financiare," thuhet në deklaratën e Autoritetit Antitrust.

Google bllokon ndërveprimin me JuicePass

Sipas asaj që u konstatua nga Autoriteti, Google nuk ka lejuar ndërveprimin e aplikacionit JuicePass me Android Auto, një tipar specifik i Android që lejon përdorimin e aplikacioneve kur përdoruesi drejton automjetin në përputhje me kërkesat e sigurisë dhe zvogëlimin e shpërqendrimit.

JuicePass lejon një gamë të gjerë shërbimesh funksionale për rimbushjen e automjeteve elektrike, duke filluar nga gjetja e një pike rimbushjeje deri në menaxhimin e sesionit të rimbushjes; ky funksion i fundit garanton disponueshmërinë aktuale të infrastrukturës pasi përdoruesi ta ketë arritur atë.

Google ka favorizuar aplikacionin Google Maps

Google, duke refuzuar Enel X Italia për të bërë të disponueshëm JuicePass në Android Auto, ka kufizuar padrejtësisht mundësitë që përdoruesit të përdorin aplikacionin Enel X Italia kur drejtojnë një automjet elektrik dhe duhet të karikohen. Në këtë mënyrë Google, sipas Autoritetit Antitrust, ka favorizuar aplikacionin e saj Google Maps, i cili mund të përdoret në Android Auto dhe lejon shërbime funksionale për karikimin e automjeteve elektrike.

Për më shumë se dy vjet, aplikacioni Enel X Italia është përjashtuar nga Android Auto

Përjashtimi i aplikacionit Enel X Italia nga Android Auto ka zgjatur për më shumë se dy vjet. Vazhdimi i kësaj sjellje mund të kompromentojë përfundimisht mundësinë që Enel X Italia të ndërtojë një bazë solide përdoruesish, në një fazë të rritjes së konsiderueshme të shitjeve të automjeteve elektrike. Përveç kësaj, aplikacioni JuicePass mund të dilte nga radhët e aplikacioneve të përdorura nga përdoruesit, duke shkaktuar një ulje të konsiderueshme të zgjedhjes së konsumatorit dhe një pengesë për progresin teknologjik.

Autoriteti Antitrust ka treguar se si sjellja e kontestuar mund të ndikojë në zhvillimin e lëvizshmërisë elektrike në një fazë thelbësore të fillimit të saj, veçanërisht në lidhje me forcimin e një rrjeti të infrastrukturës për karikimin elektrik të makinave.

Përgjigja e Google: "Ne do të vlerësojmë hapat e ardhshëm"

Një zëdhënës i Google ka komentuar mbi gjobën e Antitrustit: "Ne me respekt nuk pajtohemi me vendimin e Autoritetit. Ne do të shqyrtojmë dokumentacionin dhe do të vlerësojmë hapat e ardhshëm.”/Oraneës