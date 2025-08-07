LEXO PA REKLAMA!

Dinamo mundet me përmbysje nga Hajduk Split, rrezikon eliminimin nga Europa

Lajmifundit / 7 Gusht 2025, 23:29
Sport

Dinamo nuk ia doli të ruante avantazhin në sfidën e parë të raundit të tretë kualifikues në UEFA Conference League ndaj Hajduk Split, duke u mundur me rezultatin 2-1 në takimin e zhvilluar në “Stadion Poljud”.

Skuadra shqiptare bëri një pjesë të parë mjaft të mirë dhe kaloi në avantazh në minutën e 37-të me një gol të bukur nga Dejvi Bregu, i cili konkretizoi një aksion të shpejtë dhe preciz të Dinamos.

Pjesa e parë u mbyll me epërsinë e Dinamos, duke krijuar shpresë për një rezultat pozitiv në transfertën e vështirë kroate.

Megjithatë, në pjesën e dytë, Dinamo nuk arriti të mbante ritmin e lartë dhe Hajduk përfitoi, duke barazuar në minutën e 49-të me anë të Bruno Durdov, pas një momenti pasigurie në mbrojtjen shqiptare. Kroatët vazhduan presionin dhe arritën përmbysjen në minutën e 63-të me golin e Abdoulie Sanyang.

Pavarësisht humbjes, Dinamo largohet nga Spliti me një rezultat që lë gjithçka të hapur për ndeshjen e kthimit në Shqipëri.

