Itali/ Pjesë e rrjetit kriminal që trafikonte klandestinë nga Shqipëria drejt BE, Britanisë e SHBA, kapet 35-vjeçari i kërkuar!

Lajmifundit / 7 Gusht 2025, 22:02
Një shqiptar i shpallur në kërkim ndërkombëtar për trafik të qënieve njerëzore me vendim të drejtësisë tonë, është arrestuar nga policia italiane në Asti.

Ai dyshohej në Shqipëri si pjesë e një rrjeti kontrabande emigrantësh, i cili merrej me trafikun e njerëzve drejt Evropës, Mbretërisë së Bashkuar, Kanadasë dhe Shteteve të Bashkuara. Një urdhër arresti evropian i lëshuar në vend ishte në zbatim për të.

Zyrtarët e imigracionit arritën ta arrestonin atë si pjesë e kontrolleve të shumta të kryera për të siguruar vlefshmërinë e aplikimeve për leje qëndrimi, informon media italiane. I arrestuari është 35 vjeç, me leje qëndrimi të rregullt, i cili kishte jetuar në zonën e Astit për të paktën gjashtë vjet dhe kishte bërë disa udhëtime në Shqipëri. Ishte i punësuar rregullisht si punëtor në një fermë në Montaldo Scarampi dhe jetonte në qytet, një distancë të shkurtër nga vendi i tij i punës.

Jetonte i vetëm, pa familje apo fëmijë, dhe me sa duket nuk e kishte idenë se hetuesit në vend jo vetëm që po e hetonin, por gjithashtu besonin se ishte një figurë kyçe në një organizatë që trafikonte emigrantë në Evropë përtej kufirit me Shqipërinë, veçanërisht në Mbretërinë e Bashkuar, Kanada dhe Shtetet e Bashkuara.

Arrestimi është vërtetuar tashmë nga Gjykata e Apelit të Torinos, e cila vendosi gjithashtu në favor të ekstradimit. Shtetasi shqiptar aktualisht po mbahet në Burgun e Astit dhe do të riatdhesohet në Shqipëri pas procedurave formale, kurse identiteti i tij nuk u bë publik nga policia.

