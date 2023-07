HOROSKOPI/19 korrik 2023, çfarë parashikojnë yjet për ju sot

Dashi

Kohët e fundit mund të keni ndjerë sikur po ngeleni pas në karrierën tuaj. Tani njerëzit kanë filluar të kuptojnë se nuk mund të ecin përpara pa ju. Të tjerët ju vlerësojnë jashtëzakonisht, pavarësisht nëse e shprehin këtë hapur apo jo.



Demi

Kurseni energjinë tuaj sot në vend që të ecni përpara në një plan që nuk është forcuar plotësisht. Është më mirë të prisni dhe të dilni me planet “B” dhe “C” sesa të ecni përpara verbërisht me planin “A”. Të tjerët do të tërhiqen drejt qasjes suaj.

Binjaket

Sot është një ditë fantastike për ju për të bërë çdo lloj redaktimi ose kontrolli të dyfishtë – prandaj mos ngurroni të merrni përsipër çdo punë të kësaj natyre. Ju keni një sy si skifteri që është në gjendje të zbulojë një gabim një milje larg. Lëvizjet tuaja do të jenë efikase dhe koncize.

Gaforrja

Ju mund të zhyteni në punë që nuk ju tërheqin saktësisht sot. Përpiquni t’u delegoni sa më shumë që të mundeni njerëzve që mund ta bëjnë këtë punë në mënyrë më efikase sesa mundeni. Nuk ka kuptim të luftosh një betejë të vështirë. Koha juaj është shumë e vlefshme.

Luani

Do të keni një psherëtimë të jashtëzakonshme lehtësimi sot duke e ditur se puna që keni bërë kohët e fundit më në fund ka filluar të shpërblehet. Ju mund të jeni të sigurt se furia e vështirë e dy ditëve të fundit ka marrë fund dhe mund të merrni pak kohë për t’u rikuperuar.

Virgjeresha

Qetësohuni dhe mendoni qartë. Kohët e fundit mund të jeni bërë të pamatur me veprimet tuaja. Kjo është koha për të ndaluar dhe zgjidhur idetë tuaja të egra. Ngadalësoni. Me një kokë të qartë, ndani idetë e këqija nga të mirat. Mos u përpiqni t’i ndiqni të gjitha menjëherë.

Peshorja

Me gjithë energjinë me ritëm të shpejtë që ju vjen kohët e fundit, ka qenë e vështirë për ju të ndaleni dhe të planifikoni. Tani është koha për të vënë frenat dhe për të konsultuar hartën. Mendoni se ku po shkoni përpara se të vendosni këmbën mbi pedal.

Akrepi

Të tjerët do të vijnë tek ju për këshilla sot. Natyra juaj e besueshme, e bazuar dhe praktike është një ngushëllim i madh për ata që janë vazhdimisht të kapur në furinë e jetës së punës. Ju mund të dëshironi të filloni të tarifoni për kohën tuaj.

Shigjetari

Jini më delikat me atë që u komunikoni njerëzve të caktuar. Pikëpamjet e njerëzve të tjerë ka të ngjarë të jenë më konservatore se tuajat – veçanërisht në një ditë si kjo e sotmja. Jeni shumë të prirur të ofendoni dikë nëse nuk jeni të kujdesshëm. Veproni profesionalisht.

Bricjapi

Ju mund të tundoheni të fitoni një debat me të dashurin tuaj duke qenë të zgjuar, por me shtrirjen e sotme të planetëve, kjo mund të mos funksionojë shumë mirë. Ju mund të mendoni se e dini se për çfarë po flisni, vetëm për të gjetur se gjysmën e fakteve i keni të përziera dhe disa prej tyre krejtësisht të gabuara.

Ujori

Etika juaj e punës është tepër e fortë sot. Ju mund të arrini shumë, prandaj mos kini frikë të vendosni dy herë më shumë artikuj në listën tuaj ditore sesa zakonisht. Fuqitë tuaja të përqendrimit janë të forta dhe burimet që ju nevojiten janë të pranishme.

Peshqit

Pikat tuaja të forta janë në krijimin, zgjerimin dhe përforcimin. Megjithatë, sot do të zbuloni se ju duhet të ruani, thjeshtoni dhe reduktoni. Sigurisht, kjo nuk është mënyra juaj e preferuar e funksionimit, por do t’ju shërbejë mirë në punën tuaj.