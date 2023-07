Aksidenti tragjik me 5 shqiptarë të vdekur në Greqi/ Detaje të reja, viktimat ishin punonjës sezonalë

Detaje të reja kanë dalë në pah rreth aksidentit tragjik të ndodhur pasditen e sotme në Greqi, ku mbetën të vdekur pesë shqiptarë.

Sipas asaj që shkruajnë mediat e huaja, bëhet me dije se personat të cilët ndërruan jetë në aksidentin tragjik ishin punonjës sezonalë që punonin në fermat e zonës.

Mjeti me të cilin viktimat po udhëtonin ishte me targa shqiptare (AA989MU) dhe ende nuk është bërë identifikimi i viktimave.

Aksidenti i rëndë ndodhi pasditen e sotme, teksa makina me të cilën shtetasit shqiptarë po udhëtonin është përplasur me një kamion.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Mësohet se automjeti ka dalë nga korsia e vetë në rrethana ende të paqarta dhe ka hyrë në korsinë e gabuar, duke u përplasur më pas me kamionin.

Ndërkohë drejtuesi i kamionit është dërguar drejt spitalit ku po merr ndihmën mjekësore.

Për nxjerrjen e trupave të pajetë nga makina është dashur ndihma e zjarrfikësve.