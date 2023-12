S'ja ndjen! Gjykata e Kukësit e dënoi me 6 vite burg, reagon Fjolla Morina

Prej dy muajsh, këngëtarja Fjolla Morina është në kërkim nga policia ndërsa sot, Gjykata e Kukësit e dënoi atë me 6 vite burg.

“Vendimin do ta ankimojmë në Apelin e Shkodrës”, u shpreh avokatja e Fjollës, e cila kërkoi dënim me gjobë për të.

Nga ana tjetër, megjithëse ka qenë gjatë gjithë kësaj kohe në kërkim nga policia, kjo nuk e ka penguar në asnjë moment që të shijojë jetën e saj.

Së fundmi, ajo shijoi pushimet në Dubai me partnerin e saj Fisnik Sylën, me të cilin gjithashtu u kurorëzua me martesë po atje, pas një propozimi romantik.

A qenë Fjolla ajo që ka ndarë fillimisht me ndjekësit në rrjete sociale foto e video nga ky moment special në jetën e saj.

View this post on Instagram A post shared by Fjolla Morina (@fjolla.morina)

Megjithëse u dënua me 6 vite burg, Fjolla publikoi si përgjigje një tjetër foto nga ishujt Maldive në Instagram, duke lënë të kuptohet se s’ja ndjen aspak për vendimin e gjykatës. Gjithashtu, në një tjetër postim në InstaStory ajo publikoi një foto ku shkruhej:

“Bota është një xhungël. Ose lufto për atë që do, ose do të ‘hahesh’ nga ata që e duan diçka më shumë.”- fjalë që iu referuan situatës në të cilën ndodhej.