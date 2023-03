Donald Veshaj në "BBVA"? Lori Hoxha habit me deklaratën për aktorin dhe 'paralajmëron'...

Nëse lajmi ‘bombë’ për ju ishte se Donaldi nuk do të jetë me pjesë e “Më lër të flas” një tjetër lajm pason të parin.

Ishte Sara Hoxha ajo që i hodhi benzinë zjarrit duke hedhur në Instastory Romeon dhe shkruan:”po Donald Veshaj ku është?Apo mos vallë do rikthehet tek shtëpia e tij e preferuar?”

Donaldi riposton story-n në profilin e tij dhe shkruan:”Ta shohim prisni edhe pak”. Nëse do të ishte e vërtetë Big Brother i këtij viti do të ngjasonte me takimet e gjimnazit që bëjnë prindërit tanë dhe shkruajnë “Matura e 74”.