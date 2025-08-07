LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Protesta në mbështetje të ish-drejtuesve të UÇK, Rama: Pse Kuvendi i Kosovës nuk ka bërë një rezolutë

Lajmifundit / 7 Gusht 2025, 21:51
Politikë

Protesta në mbështetje të ish-drejtuesve të UÇK,

TIRANË- Kryeministri Edi Rama ka reguar pas protestë për lirimin e ish-krerëve të UÇK në Prishtinë. Me anë të një postimi në rrjetet sociale Rama shkruan se Kuvendi i Kosovës duhet të ngrejë zërin për lirimin e ish-krerëve të UÇK, përmes një rezolute.

Më tej Rama thekson se rezoluta është e vonuar dhe duhet të kryhet pa dallime partish.

Postimi i Ramës: 

Vazhdoj pyes veten pse Kuvendi i Kosovës nuk e ka ngritur ende zërin përmes një rezolute pa dallime partish, në të cilën të rreshtohen sa e sa shkeljet faktike të normës elementare demokratike të procesit të rregullt ligjor nga ana e Tribunalit të Hagës, ku të drejtat e Hashim Thaçit e shokëve të tij të izoluar nga bota prej vitesh të tëra tanimë, janë shqelmuar si hiçasgjë?!

Natyrisht që në rast se Kuvendi i Kosovës do ta bënte këtë rezolutë të vonuar, ne do ta angazhonim menjëherë Kuvendin e Shqipërisë, për ta votuar të njëjtin tekst dhe për ta përcjellë zërin e krejt shqiptarëve në çdo shtet demokratik që e sponsorizon Tribunalin, e që nuk duhet të tolerojë asnjë cënim e jo më asgjësimin e procesit të rregullt ligjor me kontributin financiar të taksapaguesve të vet.

Po, Liria ka emër dhe nuk është fajtore.

 

 

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion