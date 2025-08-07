Protesta në mbështetje të ish-drejtuesve të UÇK, Rama: Pse Kuvendi i Kosovës nuk ka bërë një rezolutë
TIRANË- Kryeministri Edi Rama ka reguar pas protestë për lirimin e ish-krerëve të UÇK në Prishtinë. Me anë të një postimi në rrjetet sociale Rama shkruan se Kuvendi i Kosovës duhet të ngrejë zërin për lirimin e ish-krerëve të UÇK, përmes një rezolute.
Më tej Rama thekson se rezoluta është e vonuar dhe duhet të kryhet pa dallime partish.
Postimi i Ramës:
Vazhdoj pyes veten pse Kuvendi i Kosovës nuk e ka ngritur ende zërin përmes një rezolute pa dallime partish, në të cilën të rreshtohen sa e sa shkeljet faktike të normës elementare demokratike të procesit të rregullt ligjor nga ana e Tribunalit të Hagës, ku të drejtat e Hashim Thaçit e shokëve të tij të izoluar nga bota prej vitesh të tëra tanimë, janë shqelmuar si hiçasgjë?!
Natyrisht që në rast se Kuvendi i Kosovës do ta bënte këtë rezolutë të vonuar, ne do ta angazhonim menjëherë Kuvendin e Shqipërisë, për ta votuar të njëjtin tekst dhe për ta përcjellë zërin e krejt shqiptarëve në çdo shtet demokratik që e sponsorizon Tribunalin, e që nuk duhet të tolerojë asnjë cënim e jo më asgjësimin e procesit të rregullt ligjor me kontributin financiar të taksapaguesve të vet.
Po, Liria ka emër dhe nuk është fajtore.