Çfarë raporti ka djali i Adrola Dushit me Capital T? Dalin detaje nga bashkëjetesa e çiftit

Lajmifundit / 7 Gusht 2025, 21:21
Showbiz

Çfarë raporti ka djali i Adrola Dushit me Capital T? Dalin detaje

Modelja e njohur shqiptare, Adrola Dushi, vazhdon të shkëlqejë jo vetëm në botën e modës, por edhe në jetën personale, ku prej disa vitesh është në një lidhje të përfolur me reperin e famshëm Capital T.

Bukuroshja shqiptare, e cila jeton mes Kosovës dhe Shqipërisë, duket se ka gjetur balancën perfekte mes karrierës dhe dashurisë.

Burime pranë çiftit tregojnë se Capital T është shumë i dashuruar në Adrolën, dhe ndonëse të dy kanë zgjedhur ta ruajnë privatësinë e lidhjes së tyre, janë parë disa herë bashkë, shkruan “Kosovarja”.

Adrola është nënë e një djali nga martesa e saj e parë, dhe sipas të afërmve të saj, Capital T ka krijuar një raport shumë të ngrohtë dhe të respektueshëm me të birin e saj.

