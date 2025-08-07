Çfarë raporti ka djali i Adrola Dushit me Capital T? Dalin detaje nga bashkëjetesa e çiftit
Modelja e njohur shqiptare, Adrola Dushi, vazhdon të shkëlqejë jo vetëm në botën e modës, por edhe në jetën personale, ku prej disa vitesh është në një lidhje të përfolur me reperin e famshëm Capital T.
Bukuroshja shqiptare, e cila jeton mes Kosovës dhe Shqipërisë, duket se ka gjetur balancën perfekte mes karrierës dhe dashurisë.
Burime pranë çiftit tregojnë se Capital T është shumë i dashuruar në Adrolën, dhe ndonëse të dy kanë zgjedhur ta ruajnë privatësinë e lidhjes së tyre, janë parë disa herë bashkë, shkruan “Kosovarja”.
Adrola është nënë e një djali nga martesa e saj e parë, dhe sipas të afërmve të saj, Capital T ka krijuar një raport shumë të ngrohtë dhe të respektueshëm me të birin e saj.