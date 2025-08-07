LEXO PA REKLAMA!

EMRI/ U plagos në kantier ndërtimi në Paskuqan, punëtori 58-vjeçar ndërron jetë pas 12 ditësh në koma!

Lajmifundit / 7 Gusht 2025, 21:31
Aktualitet

EMRI/ U plagos në kantier ndërtimi në Paskuqan, punëtori

Petrit Alkollari, 58-vjeçari që u plagos rëndë më 27 korrik në një kantier ndërtimi në Paskuqan, ka ndërruar jetë pas 12 ditësh në koma.

Ngjarja që fillimisht u raportua si aksident pune, tronditi komunitetin, pasi 58-vjeçari mbeti në gjendje kome me fraktura të rënda në kokë.

Lajmin e bëri të ditur një familjar për median, i cili tha se Alkollari humbi jetën mbrëmjen e djeshme dhe u varros sot.

Sipas familjarëve, Alkollari u intubua 7 orë pas mbërritjes në spital dhe qëndroi në reanimacion deri në momentin e ndarjes nga jeta. 

Policia arrestoi inxhinierin e kantierit, 56-vjeçarin Agim Spahiu, për shkelje të rregullave të sigurisë në punë.

Ky zhvillim i rëndë pritet të çojë në thellimin e hetimeve për përcaktimin e përgjegjësive konkrete lidhur me këtë tragjedi në vendin e punës.

 

 

