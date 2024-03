Nis ndërtimi i parkingut publik në Shirokë, Rama: Ndikim në rritjen e turistëve

Në Shirokë të Shkodrës ka nisur puna për ndërtimin e parkimit publik.

Kështu shkruan Kryeministri Edi Rama teksa ndau pamje nga punimet për këtë investim që do të lehtësojë ndjeshëm trafikun, veçanërisht gjatë sezonit turistik.

"Investim që do të lehtësojë ndjeshëm trafikun, veçanërisht gjatë sezonit turistik, e që bashkë me rrethrrotullimin e autobusëve, do të kenë ndikim të menjëhershëm në shërbimin ndaj turistëve në rritje në këtë pikë turistike të Shkodrës", shkruan më tej Rama.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Sheshi i hapur nga ndërtimi pa leje do të kthehet në një hapësirë publike që do të shërbejë edhe si vendqëndrimi për autobusët e turistëve.