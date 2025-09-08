DETAJE/ Kush është Erogren Vaso, shënjestër e atentatit në Shkodër dhe vëllai i Denis Bajrit që u ekstradua nga Dubai!
Erogen Vaso alias Brajoviç dyshohet të ketë qendë shënjestra e atentatit që tronditi Shkodrën mëngjesin e kësaj të hëne me një të vrarë dhe tre të plagosur. Erogen Vaso alias Brajoviç, i cili mbeti i plagosur, është vëllai i Denis Bajri (Brajoviç).
Vaso është një emër i njohur në Shkodër për shkak se ka qenë anëtar i këshillit bashkiak, por edhe i përfshirë në vepra kriminale. Emri i tij i Erogen Vaso doli në vitin 2023 në një dosje të SPAK si pjesë e grupit të Bajrave të Shkodër. Në atë kohë u lëshuan 14 masa sigurimi për akuzat vrasje me paramendim, grup të strukturuar kriminal, sigurim kushtesh për vrasje, korrupsion, shpërdorim detyre dhe nxjerrje të sekretit hetimor.
Fillimisht ka qenë këshilltar bashkiak me Partinë Bashkimi për Drejtat e Njeriut, që drejtohet nga Vangjel Dule. Në vitin 2007-të ai është akuzuar për veprën penale të “shtrëngimit me anë të kanosjes ose dhunës për përfitim të pasurisë”. Por pas kësaj akuze, Erogen Vaso është “rehabilituar” duke iu futur politikës. Ndërsa vëllai i tij, Denis Bajri (Brajoviç) u ekstradua nga Dubai më 23 korrik të këtij viti.
Kush është Denis Brajoviç?
Denis Bajri (Brajoviçit ), i cili u arrestua në shkurt të 2024, pasi ishte shpallur në kërkim në kuadër të operacionit “Metamorfoza”. Ai u ekstradua nga Dubai drejt vendit tonë më 23 Korrik 2025. Ndaj Brajoviçit ishte lëshuar masa e sigurisë ‘arrest me burg’ në kuadër të operacionit ‘Metamorfoza’, ku nga përgjimet e SKY, ai flet me mbretin e lojërave të fatit, Ervis Martinaj. Denis Brajoviç ka qenë subjekt i OFL-së, pasi u hetua për veprat penale “Shtrëngim me anë të kanosjes për dhënien e pasurisë, e kryer në bashkëpunim, në kuadër të grupit të strukturuar kriminal” dhe “Kryerja e veprave penale nga organizata kriminale apo grupi i strukturuar kriminal”, njofton Policia e Shtetit.
Ai u arrestua si pjesë e grupit “Bajri” në Shkodër dhe më pas është liruar nga gjykata e shkallës së parë në Tiranë rreth vitit 2019, duke u lënë në masën e sigurisë “arrest shtëpie”.
Denis Bajri Brajoviç dyshohet se autor i vrasjes së Gjon Ndojt (Boriçi), krimi ndodhur më 9 Gusht 2020 në Shkodër.