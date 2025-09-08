Zbulohet VENDIMI, gjykata i ndërpreu burgimin, la të lirë "në provë" autorin e masakrës në Shkodër
TIRANE - Lajmifundit.al - Autori i masakrës me dy të vrarë e dy të plaosur ditën e sotme në Shkodër ishte liruar 5 muaj më parë nga gjykata e këtij qyteti, e cila e kishte lënë "në provë".
Dokumenti zyrtar i publikuar tregon se në datën 4 mars 2025, gjyqtari Albert Keraj ka dënuar me tri vjet e 4 mua burg të riun e arrestuar në dhjetor 2023 me arsenal armësh e municioni dhe uniforma policie në banesë.
Në zbatim të nenit 59 të Kodit Penal gjyqtari ka pezulluar dënimin në fjalë dhe ka vendosur "
vënien nëprovë të të pandehurit Ragip Jonuz Gila për një periudhë 5 vjecare me kusht që gjatë kësaj kohe të ms kryejë vepër tjetër penale.
Në vendim, i riu ishte urdhëruar të mbante kontakte me shërbimin e provës, mos të shoqërohej me persona të inkriminuar dhe të mos mbante armë.
Mirëpo lirinë e dhënë nga gjykata, i riu e ka përdorur për të kryen masakrën e ditës së sotme në Shkodër me dy të vrarë e dy të plagsur!
Masakra në qendër të Shkodrës, autori i dyshuar Ragip Gila u arrestua me arsenal armësh në 2023, si u la i lirë?!
Policia e Shkodrës ka realizuar arrestimin e shtetasit Ragip Gila, rreth 28 vjeç, si autori i dyshuar i atentatit të rëndë me armë zjarri të ndodhur mëngjesin e djeshëm në afërsi të shkollës “Kole Idromeno”.
Nga sulmi me breshëri kallashnikovi humbi jetën Armando Pali, ndërsa mbeti i plagosur Erogen Vaso dhe dy persona të tjerë, NJERI PREJ TE CILEVE THUHET SE KA NDERRUAR JETE NE SPITAL.
Burime nga grupi hetimor bëjnë me dije se Ragip Gila është ndaluar pas një operacioni të shpejtë policor dhe aktualisht ndodhet në ambientet e komisariatit, ku po merret në pyetje lidhur me motivet dhe rrethanat e ngjarjes.
Burime per Lajmifundit.al, thane se Gila eshte nje person i njohur per policine pasi ka precedent penal. Ai eshte arrestuar ne vitin 2023 me nje arsenal armesh te dyshuara si pjese e nje grupi kriminal mirepo ne rrethana te paqarta eshte liruar dhe tashme ka kryer nje masaker te vertete ne qender te Shkodres.
Si u arrestua Ragip Gila ne dhjetor 2023:
I riu është vënë në pranga, pasi në banesën ku jetonte iu gjetën sende që përdoreshin nga grupe kriminale për vepra të ndryshme në Shkodër dhe sasi të lëndëve narkotike.
Në kuadër të operacionit policor “Imazhi fals”, është ndërhyrë në banesën e Ragip Giles, ku kanë gjetur dhe sekuestruar 7 jelekë anti-plumb, 2 palë doreza, 3 maska, 2 paruke, municion luftarak, 1 kokore metalike, 1 armë gjahu dhe sende të tjera të kundërligjshme, si dhe sasi lënde të dyshuar narkotike kanabis.
Po vijojnë hetimet e thelluara për zbardhjen e plotë të këtij rasti, kapjen dhe vënien në pranga të shtetasve të tjerë të përfshirë.
Asokohe materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Shkodër, për veprime të mëtejshme, për veprat penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve”, “Prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve luftarake dhe municionit” dhe “Prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve të gjuetisë dhe sportive”.
Pavaresisht kesaj, dy vite me vone ky person gjendet i lire ne Shkoder dhe kryen masaker ne qender te qytetit.
Policia njoftim zyrtar per ngjarjen, zyrtarizon autorin:
Shkodër / Informacion paraprak
Rreth orës 08:50, në lagjen “Qemal Stafa”, në ambientet e jashtme të një lokali, dyshohet se shtetasi Ragip Gila. ka qëlluar me armë zjarri dhe si pasojë janë plagosur shtetasi E. V. (B.), 43 vjeç, i cili ndodhet nën kujdesin e mjekëve, si dhe shtetasja M. K., 25 vjeçe, e cila është dëmtuar lehtë.
Gjithashtu, si pasojë e të shtënave, ka humbur jetën në vendngjarje shtetasi A. P., ndërsa në Spitalin Rajonal Shkodër ka ndërruar jetë edhe shtetasi L. K. (L.), 31 vjeç.
Shërbimet e Policisë kanë shkuar menjëherë në vendngjarje dhe janë vënë në ndjekje të autorit. Pas disa minutash ndjekjeje, bënë të mundur kapjen e tij dhe sekuestruan një armë zjarri automatike.
Ndërkaq, grupi hetimor, nën drejtimin e Prokurorisë, vijon punën për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes.