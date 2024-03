Aleati sulmon Bashën para mbledhjes së PD: Ku i ke provat e “masakrës”, pse nuk na ftove nesër?

Kryetari i partisë Bashkimi Liberal Demokrat, Arian Starova pjesë e koalicionit me PD-në zgjedhjet e 25 Prillit shprehet se situata në selinë blu është tepër e nxehtë, pasi opozita humbi zgjedhjet dhe një grup kërkon dorëheqjen e Lulzim Bashës.

PD ka pretenduar se ka prova për manipulimin e zgjedhjeve duke mos i njohur, por Starova thotë se fatkeqësisht, “nuk po shohim asnjë provë të “masakrës”.

Por duket se inati i aleatit është diku tjetër, pasi nesër mblidhet Këshilli Kombëtar dhe Kryesia e PD-së dhe Starova thotë se “asnjë nga aleatët nuk është thirrur të jetë pjesëmarrës”.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.





“Sot, klima politike duket teper e nxehte ne kampin e qendres se djathte dhe kjo eshte dicka krejtesisht e aresyeshme. E djathta ka humbur per te disaten here. E djathta ka ngritur akuzen per nje “masaker” mbi zgjedhjet e fundit.

Deri tani fatkeqesisht, nuk po shohim asnje prove te “masakres”, megjithese te gjithe e dime se zgjedhjet jane vjedhur. Neser, Keshilli Kombetar dhe Kryesia e PD-se mblidhen per te diskutuar mbi kete “masaker” dhe asnje nga aleatet nuk eshte thirrur te jete pjesmarres.

Eshte e qarte qe neser vetem do te thuhet se nuk i njohim zgjedhjet, por kjo mbetet nje deklarate e njeanshme dhe e pavertetuar. Logjikisht, mbetet te thuhet edhe se demokratet nuk do te marrin pjese ne legjislaturen e re.



Pyetja qe shtrohet eshte: Ku po shkon e djathta ? Per ku eshte duke i udhehequr mbeshtetesit e saj ? A eshte e sigurte se nuk po gabon? Pervoja politike historike na meson se, sa here qe nje force politike e gjen vehten ne rrethana te tilla, ajo e vazhdon betejen politike duke filluar me ndryshimin e vetvehtes” shkruan Starova.