‘Përplasja’ me RMV, Mitsotakis ashpërson tonet dhe bën paralajmërimin e fortë

Kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis dha një intervistë për emisionin “Sabbatokyriako aos 6” të ERT-së dhe gazetarin Dimitris Kottaridis , tre javë para zgjedhjeve europiane të 9 qershorit.

Kryeministri iu referua çështjes së Maqedonisë së Veriut, duke folur për shembuj negativ të shkrimeve nga qeveria e re. “Dua t’i dërgoj një mesazh paralajmërues qeverisë së re, të respektojë dispozitën qendrore të Marrëveshjes së Prespës, të përdorë emrin e Maqedonisë së Veriut, përndryshe do të krijojë problem jo vetëm në marrëdhëniet midis Greqisë dhe Maqedonisë së Veriut, por edhe mes Evropës dhe Maqedonisë së Veriut”, tha ai, duke kujtuar deklaratat Ursula von der Leyen dhe Charles Michel.

“Ne nuk do t’i ratifikojmë memorandumet,” tha ai, duke thënë se qeveria e kishte parë prej kohësh retorikën e VMRO-së. “Më duket e paimagjinueshme që po vjen tani SYRIZA” dhe flasin për memorandumet. Së dyti, që Maqedonia e Veriut të ketë perspektivë evropiane, duhet të ketë respektim të plotë me Marrëveshjen e Prespës.

Duke iu referuar tutorialit dixhital, z. Mitsotakis vuri në dukje se gjatë pandemisë, Greqia iu përgjigj mësimit në distancë. Tani po krijojmë një ndihmë dixhitale plotësuese dhe po ofrojmë mësim dixhital falas për nxënësit e liceut të tretë nga mësues me përvojë. “Është një iniciativë e madhe që redukton pabarazitë midis shkollës private dhe publike,” tha ai.

I pyetur për dhunën në shkolla, kryeministri foli për një rritje të dhunës dhe krimit pas pandemisë brenda dhe jashtë shkollës. “Ne nuk e vëzhgojmë thjesht fenmenin, por kemi reaguar”, theksoi ai, duke kujtuar nismat e qeverisë, të cilat u ndërmorën pas krijimit të një komisioni me njerëz me prestigj. “Por sigurisht që duhet ndërgjegjësim nga familjet, shkolla dhe fëmijët, të cilët duhet të kuptojnë se nuk mund të jenë thjesht vëzhgues në fenomene të tilla. Ai gjithashtu njoftoi krijimin e një butoni paniku për adoleshentët nëse ata besojnë se janë nën kërcënimin e ngacmimit ose dhunës jashtë shkollës.

Në të njëjtën kohë, duke iu referuar dhunës me bazë gjinore, ai vuri në dukje se Butoni i Panikut ka humbur qindra jetë dhe bëri thirrje për ndërgjegjësim më të madh nga autoritetet policore dhe gjyqësore. Gjëja më e vështirë, tha ai, është që dikush të marrë vendimin të mos denoncojë, por të largohet nga mjedisi abuziv. Për sa kohë që ai nuk del nga shtëpia, rreziku qëndron gjithmonë. Aty nevojitet mbështetje psikologjike dhe ligjore. Megjithatë, numri i ankesave thotë se lagjja, gratë, flasin më lehtë dhe i besojnë shtetit, edhe pse në rastin e Aghii Anargyro gjithçka shkoi keq.

Për dhunën në stadiume, z. Mitsotakis përmendi se në të kaluarën qeveria ka marrë masa. Tabloja në fusha sot është krejtësisht e ndryshme. Është një imazh i ngjashëm me stadiumet europiane. Dhe kjo u bë sepse ishte futur në kuadër, por edhe sepse parashikoheshin penalitete automatike. Dhe pas vrasjes tragjike të Giorgos Lyggeridis, pati një hetim sistematik për një operacion thelbësisht të organizuar. Do të caktohen përgjegjësitë. Ai shprehu besimin tek ELAS dhe UEFA për finalen e ardhshme të Konferencës. Në këtë kuadër, ai akuzoi SYRIZA-n për populizëm, në lidhje me kritikat e bëra për përgatitjen e Evangelismos, si spital referues për incidentet në rastet VIP në garën specifike.

Për NHS-në, ai pranoi se ka shumë probleme, që lindën nga kriza ekonomike dhjetëvjeçare, por edhe nga pandemia, e cila shumë gjëra shkoi mbrapsht. “Ne kemi rekomanduar reformën e Shërbimit Shëndetësor Kombëtar si objektiv qendror katërvjeçar”, tha ai. Në të njëjtën kohë, ai vuri në dukje se ekzaminimet parandaluese janë një ndryshim i madh në mënyrën se si ne trajtojmë shëndetin publik. Ashtu si ekzaminimet e kancerit për gratë. Zoti Mitsotakis u bëri thirrje grave që marrin mesazhin që të mos e injorojnë atë, ndërsa kërkoi që vaksina HPV t’u bëhet djemve dhe vajzave për të eliminuar kancerin e qafës së mitrës. Më pas do të vazhdojnë programet e shqyrtimit. “Ne do të vëmë shumë theks tek spitalet, por shëndeti publik nuk është vetëm spitali”, tha ai.

Për zgjedhjet europiane, ai la bukë kundër SYRIZA-s dhe PASOK-ut, të cilët u kërkojnë qytetarëve të votojnë kundër qeverisë. Përkundrazi, ai parashtron një projekt europian dhe kërkon që ND të ketë një zë të fortë në Europë, sepse mund të përfitojnë qytetarët grekë. “A do të kemi një fond tjetër rimëkëmbje?” Dhe nëse po, kush do ta negociojë atë? A do të kemi një fond të përbashkët mbrojtës? Unë e kam paraqitur propozimin dhe do ta bëj të veçantë që të hapet një fond i përbashkët për të pasur një mbrojtje ajrore të përbashkët, një Kupolë të Hekurt Evropiane”, tha ai, duke theksuar se duhet të ketë një përgjigje të përbashkët evropiane ndaj sfidave moderne.

Në të njëjtën kohë, ai tha se në brendësi qeveria ndihet e fortë, me 41%, pa arrogancë. Por një fletëvotim kombëtar mbetet një votim kombëtar. Dhe nuk dua t’i bëj presion opozitës, e cila kërkon t’i kthejë zgjedhjet në kuti kundër qeverisë. “Qytetarët nuk i trajtojnë këto zgjedhje si zgjedhje kombëtare, por duhet të dinë se për çfarë votojnë”, tha ai, duke kujtuar edhe votën me postë, të cilën e cilësoi si shkelje e demokracisë. “Vetëm ND votoi për votën me postë”, tha ai, duke bërë të ditur se pas zgjedhjeve europiane do të ketë një nismë për shtrirjen e votimit me postë edhe në zgjedhjet kombëtare.