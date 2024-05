Dhunoi vajzën 16-vjeçare, policia nis hetimet ndaj babait në Devoll

Një person është proceduar ditën e sotme në Devoll.

Policia bën me dije se 40-vjeçari me iniciale E.A ka ushtruar dhunë ndaj vajzës së tij 16-vjeçare. Gjithashtu vajza është u pajis me urdhër mbrojtjeje.

“Komisariati i Policisë Devoll referoi materialet në Prokurori, ku filloi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin E. A., 40 vjeç, banues në Korçë, pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë ndaj vajzës së tij 16-vjeçare, e cila u pajis me urdhër mbrojtjeje”, njofton policia.