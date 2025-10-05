Shembet shkolla/ 37 persona humbin jetën, 26 ende të “zhdukur” nën rrënoja
Të paktën 37 persona kanë humbur jetën pas shembjes së një shkolle në ishullin Java të Indonezisë, njoftuan autoritetet vendase të dielën në mëngjes. Ekipet e shpëtimit vijojnë kërkimet për 26 persona të zhdukur, ndërsa 141 persona janë shpëtuar deri më tani.
“Deri të dielën në mëngjes, 141 persona u shpëtuan: 104 janë të sigurt dhe 37 kanë humbur jetën”, deklaroi Yudhi Bramantyo, drejtor i operacioneve në Agjencinë Kombëtare të Kërkimit dhe Shpëtimit. Ai theksoi se përpjekjet e kërkim-shpëtimit po vazhdojnë pa ndërprerje.
Incidenti ndodhi gjatë ditës së shtunë, kur ndërtesa shumëkatëshe e shkollës papritur u shemb, duke zënë poshtë nxënës, mësues dhe staf administrativ.
Nuk është bërë ende e ditur shkaku i saktë i shembjes, por autoritetet kanë nisur hetimet dhe po shqyrtojnë mundësinë e shkeljeve të standardeve të ndërtimit apo faktorëve natyrorë si rrëshqitjet e dheut.
Pamjet nga vendngjarja tregojnë rrënoja të shpërndara, ndërsa shpëtuesit përdorin mjete të rënda dhe duart për të gërmuar nën mbetjet në kërkim të të mbijetuarve. Familjarët e viktimave dhe të zhdukurve janë mbledhur pranë vendit të tragjedisë, duke pritur me ankth lajme për të dashurit e tyre.