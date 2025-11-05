Zjarr në katin e 8 të një pallati pranë xhamisë në Fier, shkrumbohet apartamenti
Lajmifundit / 5 Nëntor 2025, 16:20
Aktualitet
Një zjarr ka rënë pasditen e sotme në katin e 8 të një pallati pranë xhamisë në Fier, ku është djegur një apartament.
Menjëherë pas njoftimit, në vendngjarje kanë mbërritur dy automjete zjarrfikëse, të cilat po punojnë për shuarjen e flakëve dhe për të parandaluar përhapjen e zjarrit në banesat e tjera.
Ende nuk dihen shkaqet e rënies së zjarrit dhe nëse ka persona të lënduar. Policia ndodhet në vendngjarje dhe po heton për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes.