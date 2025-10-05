LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Si u fut në “listën e zezë” i ndjeri Ermir Dedja/ Ja aksidenti që vuri në lëvizje “Rrumin”: Do shkoj t’gjuj vet

Lajmifundit / 5 Tetor 2025, 16:17
Aktualitet

Si u fut në “listën e zezë” i ndjeri Ermir Dedja/ Ja

Detaje të reja janë zbuluar nga dosja e Aleksandër Lahos, ose siç njihet ndryshe “Rrumi”, në të cilën flitet edhe për të ndjerin Ermir Dedja, i cili u vra në një atentat në maj të këtij viti.

Në datë 3 tetor 2020, ora 22:19, Elidon Avdyli i ka shkruar Arben Merkuri dhe i kërkon informacion mbi vendndodhjen e Emir Dedjes. Emir Dedja ishte futur në “listën e zezë”, sipas Elidonit, kështu citohet në dosjen e siguruar nga gazetarja e Top Channel, Anila Hoxha.

Në datën 3 tetor 2020, ora 23:33, Arben Merkuri i përgjigjet Elidonit dhe i thotë se Emir Dedja është në katin e 6 dhe i kërkon që të mos bëjë ndonjë veprim. Arben Merkuri i shkruan: “Mos e vrit… E kam fiks.” Elidonit i kërkohet nga Arben Merkuri që të presë dhe do ta sqarojnë më vonë. Avdyli i përgjigjet: “Pse more shpirt se e kam si nane e ke lon ke ne vet taksi. Si nene.”

Pjesë nga biseda:

Aleksander Laho: Shkoi nje njeri para se te na gjinte neve ka mejt me tir kokalaren dhe i ka then nese e don i gjithin armiqt e lentit. Armiqt e lentit jane njerez te fort me lek dhe pa shpirt. ata nuk ta jepin ortakun e vet, orke dhe ortaku yt eshte i ben atijani. po don me i dhon zemer do me i ble armiqt e lentit me pare. ai njeri po flet me armiqt e lentit. 100% qe e njeh orken dhe e njeh lentin…

Elidon Avdyli: Po t’ika nita e vllain qa vlla. Po ezo ezma me lirin e s’kaftavo… E kam 20 dit demtim, fort fare.

Aleksander Laho: graraj maloku esht perm kokra po o kuqe lenti, lentit nuk i ngel…

Elidon Avdyli: Uta 7… ka mor hapa hahu.

Aleksander Laho: se po ja lsho do shkoj gjuj vet aty afër gjim i biem. kok u shkoh koka shok.

Elidon Avdyli: kape 3 dit… po luj nga 2 orke ne dit. me mar i blej me shpin i her.

Aleksander Laho: Shiko ne jemi do nga jashte qe i kemi ble me shpi e me letra te vetat, ska drejt as policia jo më kush. Po do bejme gjume me armë dhe do rrijme si burra jo si ata…

Arben Merkuri: Boll ashtu oki. Ok dhe shife vet e me shkruj.

Arben Merkuri: Mir është. Është dëmtu pak. Po ka bo namin. Dy veta urgjent në spital. Shkova un qe hapa dyert. Qe i nxorra.

Elidon Avdyli: Bolin iktqe ka aty. Se do e fusin në burg.

Arben Merkuri: Do e nxjerrin në kërkim…

Elidon Avdyli: Budalli ka ne makinë me tërë. Me i fjal t’i thu është për burg… Na ka prish Duni qejfin që ta lëm kërkim.

Në lidhje me këtë ngjarje, i referohet aksidentit rrugor të shkaktuar më datën 27 shtator 2020, me autor Emir Dedja, dhe nga shqyrtimi i këtij rezultoi se Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë, Durrës, më datë 6 Tetor 2020, ka regjistruar procedimin penal nr. 2017, për veprën penale “Shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor” dhe “Largimi nga vendi i aksidentit”.

Pas kësaj përplasjeje, automjeti i tij, ka hyrë në rrugë dytësore, ku kaluan mbrapa kamionë dhe është larguar me këmbë duke braktisur mjetin në vendngjarje. Si pasojë e aksidentit personat u lënduan dy persona.

Në datën 27 Shtator 2020, në orën 15:40, Elidon Avdyli i ka dërguar Arben Merkuri-t shenon e Emir Dedjes dhe i kërkon të dijë se çfarë ka ndodhur, pasi sipas tij e pyetën Arbenin se si e njihte. Elidon Avdyli i ka dërguar Arben Merkuri-t sërish një mesazh duke i thënë se do shkruhet çfarë ka ndodhur.

 

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion