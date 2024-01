Sekuestrohet 2.6 ton kokainë brenda ngarkesës me banane, karteli ballkanik që fshihet pas saj

Autoritetet kolumbiane kanë sekuestruar rreth 2.6 tonë kokainë që kishte si destinacion përfundimtar Holandën dhe Belgjikën.

Raportohet se autoritetet sekuestruan sasinë e kokainës në dy operacione të zhvilluara në portin “Santa Marta”, ndërsa sipas mediave latine bëhet me dije se lënda narkotike ishte fshehur në një ngarkesë me banane. Gjatë këtij kontrolli u konfiskuan rreth 2.4 tonë hidroklorur me përmbajtje kokaine.

Sakaq, operacioni i dytë u krye gjatë inspektimit të një ngarkese po me banane e cila kishte si destinacion portin e Antëerpit në Belgjikë.

Në këtë kontroll të autoriteteve kolumbiane u gjetën 196 kilogramë kokainë, ndërsa autoritetet kanë nisur punën për identifikimin e autorëve.