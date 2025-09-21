Mbrojtja evropiane nën kërcënim: Analizë ushtarake sugjeron se Rusia mund të sfidojë Evropën brenda 100 orëve
Sir Richard Shirreff, ish-Zëvendës Komandant Suprem i Forcave Aleate në Evropë, ka bërë një paralajmërim të rëndësishëm në një intervistë për Daily Mail, duke theksuar se një ofensivë e befasishme nga Rusia mund të shkatërrojë mbrojtjen evropiane brenda pesë ditësh.
Sipas tij, sulmi tregon se Rusia mund të tejkalojë mbrojtjet e NATO-s në Evropën Lindore brenda 100 orëve, duke çuar në kaos dhe destabilizim të thellë.
Shirreff përshkruan se një sulm i menjëhershëm nga Moska do të pengonte NATO-n në lëvizjen e forcave dhe mbrojtjen e infrastrukturave kritike, duke shkaktuar shembje mbrojtjesh dhe ndërprerje të komunikimeve. Ai gjithashtu thekson se presioni psikologjik mbi shoqëritë perëndimore do të jetë një pasojë e madhe e një sulmi të tillë.
Ndërkohë, Sekretari i ri i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, ka garantuar angazhimin për mbrojte çdo pjesë të territorit të Aleancës, por realitetet logjistike të forsave evropiane megjithatë vazhdojnë të shqetësojnë. Sipas Institutit Ndërkombëtar për Studime Strategjike, vonesat në produkte të armatosura, mangësitë në logjistikë dhe koordinimi i dobët midis ushtrive kombëtare janë probleme të konsiderueshme.
Shtetet e Bashkuara, duke qenë themeli i sigurisë së NATO-s, gjithashtu përballen me sfida të dukshme, ndonëse Rusisë, edhe pas humbjeve në Ukrainë, ka rritur prodhimin e saj ushtarak, me një fokus të veçantë në artilerinë, dronët dhe raketat. Gjenerali amerikan Christopher Cavoli vëren se Rusia ka më shumë rezerva municionesh sesa SHBA-të dhe Evropa së bashku.
Rusia gjithashtu zotëron një arsenal të sofistikuar të luftës hibride, përfshirë sulme kibernetike dhe operacione të fshehta, që i lejojnë asaj të destabilizojë Evropën pa shpallur një luftë të hapur.
Ndërsa ekspertët janë të ndarë nëse një sulm i tillë është real, skenari i Shirreff paraqet një thirrje për zgjim. Ai kërkon që Evropa të përshpejtojë përgatitjet ushtarake dhe të investojë në mbrojtjen e saj, duke reflektuar mbi rreziqet e mundshme të tij të afërt.