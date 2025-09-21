"Denoncohet zhdukja e një vajze 13-vjeçare në Fushë-Kosovë, policia kërkon ndihmën e qytetarëve
Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Fushë-Kosovë, ku një vajzë 13-vjeçare është raportuar e zhdukur. Policia ka konfirmuar se kanë marrë ankesën nga familjarët e saj, konkretisht nga nje anëtar i familjes që deklaroi se vajza kishte dalë nga shtëpia dhe nuk ishte kthyer më. Ndërkohë, autoritetet janë angazhuar për të zbardhur këtë rast dhe për të gjetur informacione rreth vendndodhjes së saj.
Sipas burimeve zyrtare, Policia ka nisur një hetim të plotë për të zbuluar rrethanat e zhdukjes së vajzës. Ajo ka apeluar për ndihmën e qytetarëve, duke kërkuar çdo informacion që mund të ndihmojë në gjetjen e saj. Rasti i zhdukjes së fëmijëve është gjithmonë një situatë delikate dhe shqetësuese për familjet dhe komunitetet, dhe Policia është duke marrë masat e nevojshme për të siguruar sigurinë e vajzës.
Në të tilla raste, reagimi i shpejtë i autoriteteve qoftë në hetim, qoftë në ndihmën për familjen e prekur, është shumë i rëndësishëm. Shpesh, informacioni i marrë nga qytetarët mund të luajë një rol vendimtar në gjetjen e personave të humbur. Policia ka ftuar çdo person që ka informacione rreth vajzës ose ka parë ndonjë aktivitet të dyshimtë, të kontaktojë menjëherë për të ndihmuar në këtë çështje.
Prindërit dhe kujdestarët gjithashtu janë inkurajuar që të mbajnë një sy të afërt mbi fëmijët e tyre dhe të sigurojnë që ata të jenë të vetëdijshëm për rreziqet që mund të hasin jashtë shtëpisë. Kjo ngjarje tronditëse rikujton nevojën për vigjilencë dhe komunikim të hapur mes prindërve dhe fëmijëve.
Familja e vajzës është në një situatë shumë të vështirë dhe kërkon mbështetje nga e gjithë shoqëria. Të gjithë shpresojnë që me ndihmën e Policisë dhe kontributin e komunitetit, ajo do të gjendet shpejt dhe në siguri.