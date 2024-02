Mafia “Jakuza” po tregon materiale bërthamore, autoritetet amerikane në alarm

Hetuesit amerikanë kanë vënë nën akuzë një figurë të lartë të mafias japoneze, i cili dyshohet se ka tentuar të trafikojë material, i cili përdoret për armë të shkatërrimit në masë.

Sipas autoriteteve, Takeshi Ebisawa së bashku me bashkëpunëtorin e tij tajlandez, po ashtu me precedentë penalë për armë dhe drogë, dyshohet se kanë tentuar të dërgojnë plutonium në Irani\, që ky i fundit të ndërtonte një bombë bërthamore.

Nëse akuzat e ngritura vërtetohen, drejtuesi i lartë i Jakuzës, i cili aktualisht ndodhet në një burg në Brooklyn rrezikon të dënohet përjetë.

Departamenti Amerikan i Drejtësisë bën me dije se Ebisawa dhe bashkëpunëtorët e tij i treguan mostra të materialeve bërthamore në Tajlandë një agjenti të fshehtë nga Agjencia Amerikane të AntiDrogës (DEA). Agjenti u prezantua si një trafikant droge dhe armësh me lidhje me një gjeneral iranian.

Mostrat bërthamore, të cilat erdhën nga Mianmar, u kapën nga autoritetet tajlandeze dhe u transferuan te hetuesit amerikanë. Një laborator amerikan konfirmoi se materiali përmbante uranium dhe plutonium i cili mund të përdoret për armët e fuqishme bërthamore.

Në vitin 2021, Ebisawa i tha agjentit të fshehtë se një udhëheqës i paidentifikuar i një grupi kryengritës në Myanmar, vendi i njohur më parë si Burma, mund t’i shiste materiale bërthamore, përfshirë uraniumin, përmes Ebisawa gjeneralit fiktiv iranian për të financuar një blerje të madhe armësh, thuhet në aktakuzë.

Në një video-telefonatë të regjistruar, ndërmjetësit e liderit të grupit kryengritës pohuan se lideri kishte mijëra kilogramë material bërthamor dhe “mund të prodhonte deri në pesë tonë materiale bërthamore në” territorin që lideri kontrollonte.

Gjatë telefonatës, agjenti i fshehtë i DEA-s pyeti për shkëmbimin e uraniumit me armë nga Irani, me të cilin ndërmjetësit dhe lideri ranë dakord. Në vitin 2022, zbatimi i ligjit tajlandez gjeti mostra bërthamore të treguara më parë tek agjenti nga ndërmjetësit dhe ia transferoi ato autoriteteve amerikane, thuhet në aktakuzë.

Një laborator bërthamor i mjekësisë ligjore që ekzaminoi mostrat zbuloi se ato përmbanin uranium, torium dhe plutonium dhe se plutoniumi ishte i shkallës së armëve. “Nëse prodhohet në sasi të mjaftueshme,” thoshte aktakuza për plutoniumin e gjetur në mostra, “[ai] do të ishte i përshtatshëm për t’u përdorur në një armë bërthamore.”