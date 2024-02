Stërvitja më e madhe e NATO-s, ushtarakët shqiptarë i bashkohen aleatëve në kufirin me Rusinë

Ushtarakë nga Forcat e Armatosura Shqiptare po marrin pjesë me mjetet e tyre në stërvitjen më të madhe të NATO-s që nga fundi i Luftës së Ftohtë, të quajtur “Steadfast Defender 24, që përfshin 90.000 trupa nga të 31 anëtaret e aleancës si dhe nga Suedia.

Në këtë fazë të dytë të stërvitjes, NATO bën me dije se 3000 ushtarakë dhe 700 mjete të blinduara nga pesë vende anëtare të Aleancës ku përfshihet Shqipëria, Polonia, Turqia, Spanja dhe Mbretëria e Bashkuar, po marrin pjesë në stërvitjen e quajtur “Hedhja Brilante” që po mbahet në veri të Polonisë në kufi me Rusinë në kuadër të “Steadfast Defender 24”

Qëllimi i saj është të testojë Forcën e Reagimit të shpejtë të NATO-s më konkretisht Task-Forcën e Përbashkët të Gatishmërisë Shumë të Lartë (VJTF) një brigadë shumëkombëshe. Që nga emri kuptohet se trupat e Aleancës dislokohen me shpejtësi në rast të një ofensivë të mundshme në territorin aleat.

Ushtarakët po testojnë aftësitë operacionale se si do ja dilnin “gjatë një skenari të simuluar konflikti me një kundërshtar që i kërcënon”.

Stërvitja përfshin manovra në tokë, det dhe ajër. “Jam i impresionuar nga ndërveprueshmëria dhe bashkëpunimi i forcave aleate në terren. Në jemi shumë në numër dhe më të përgatitur se kurrë më parë” tha gjenerallejtënant Jean-Pierre Perrin për stërvitjen.

Mjetet dhe personeli ushtarak i Aleancës janë duke u dislokuar nëpërmjet një skeme komplekse ku përfshihet mënyra e transportit dhe logjistika ku një numër i madh trupash zhvendosen në territore me mijëra kilometra larg.

“Hedhja Brilante” i dërgon mesazhin e fortë se NATO është e gatshme të mbrojë të gjithë aleatët në rast kërcënimi nga armiqtë.

Gjatë stërvitjes e cila përfundon në mes të qershorit do të testohet mbrojtja e krahut lindor i Aleancës i cili është më i rrezikuar.

Pritet të zhvillohen operacione komplekse në disa vende të NATO-s ku kryefjala duket se është në Poloni, në tre shtetet baltike, po kështu priten të zhvillohen stërvitje në fazat e mëtejshme në rajonin nordik, në Çeki, Hungarinë, Rumani etj.

Stërvitja po vë në jetë planet e reja të mbrojtjes prej 4000 faqesh që u firmosën në samiti i fundit i NATO-s në Vilnius. Dokumenti strategjik i hartuar nga Komandanti Suprem i Forcave të NATO-s për Evropën, gjeneral Christopher G. Cavoli thekson se çdo aleat e di saktësisht se cilën pjesë të aleancës duhet ta mbrojë nëse NATO-ja sulmohet nga armiku. Stërvitja është një garanci që tregon se aleanca është gati në rast se lufta zgjerohet dhe vjen më afër kufijve të NATO-s.